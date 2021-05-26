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تونس: إيقاف 14 عنصرا بشبهة الإرهاب

تونس: إيقاف 14 عنصرا بشبهة الإرهاب
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر أمنية تونسية، بأن هيئات الأمن تمكنت من احتجاز عنصر غير معروف يشبته فيه بالانتماء إلى تنظيم إرهابي.

ووفق موقع (موزاييك FM) فقد قال المصدر: إن "أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني  بسيدي بوزيد ومصلحة التوقي من الإرهاب، تمكنوا، أمس الثلاثاء، خلال حملة أمنية واسعة النطاق من الكشف على عنصر غير معروف أمنيا والاحتفاظ به من أجل شبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

وأضاف أنه "تم أيضا ضبط 6 عناصر تكفيرية مفتش عنها من أجل قضايا مختلفة والكشف على 7 عناصر غير معروفة أمنيا للتحري والتحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم.

كما تمكن الأعوان من حجز بندقية صيد ممسوكة بدون رخصة قانونية".

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