"العربية الفلسطينية" تستنكر تصريحات ماتياس شمالي

رام الله - دنيا الوطناستنكرت الجبهة العربية الفلسطينية تصريحات ماتياس شمالي مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة لفضائية الاحتلال .وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم: ان التصريحات التي ادلى بها شمالي لهو تساوق مع رواية الاحتلال وخارج سياق مهمته وحياديه في نقل الحقائق الى كافة المؤسسات الدولية التي تُعنى في شؤون اللاجئين.وأضافت الجبهة: بأنه يتعين على وكالة الغوث الوقوف الى جانب اللاجئين الفلسطينيين خلال الحرب وتقديم الحماية والمأوى والمعونة لهم ولكن وكالة الغوث بإدارة شمالي تقف وموقف المتفرج الصامت على جرائم الاحتلال بحق الأطفال والنساء والشيوخ وشباب شعبنا الأعزل الذين ذاقوا مرار وقسوة القصف والمشاهد المروعة جراء قصف الاحتلال لمنازل العزل وما شاهده العالم من مشاهد حية للمواطنين تحت الأنقاض وأطفال ماتوا في أحضان امهاتهم .وأكد الجبهة على الدور الهام التي يجب ان تقوم به وكالة الغوث وضرورة ان يبقى ضمن اختصاصاتها المنوطة بها في غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.