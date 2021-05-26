دولي

عائلة "جورج فلويد" تلتقي بايدن

عائلة "جورج فلويد" تلتقي بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام أمريكية: إن الرئيس الأمريكي التقى أفراد عائلة جورج فلويد الذي قتل العام الماضي على يد عنصر من الشرطة، من بينهم ابنته جيانا ذات السبعة أعوام التي كرمت والدها على طريقتها من باحة البيت الأبيض.

وأكدت قناة (cbs news) الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن التقى العائلة برفقة نائبته كامالا هاريس على مدى أكثر من ساعة، وأبدى غضبه لعدم إقرار المشرعين حتى الآن قانون إصلاحات الشرطة.

وقال فيلونيز فلويد، شقيق جورج، من باحة البيت الأبيض، متوجها إلى المشرعين "إذا كان بإمكانكم أن تقروا قانونا لحماية طائر النسر الأصلع، يمكنكم إعداد قانون فدرالي لحماية ذوي البشرة الملونة"، في إشارة إلى النسر الذي تعتمده الولايات المتحدة شعارا لها.

 وفي لفتة مؤثرة، كرمت الطفلة جيانا ابنة جورج فلويد والدها من أمام البيت الأبيض، حيث طلبت من أقاربها المناداة باسم والدها، فرفع جميع أفراد العائلة قبضاتهم ونادوا: "جورج فلويد".

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