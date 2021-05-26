"السياحة" بغزة: إعفاء كافة المرافق السياحية بالقطاع من الترخيص للعام الحالي





أعلنت وزارة السياحة والآثار، بغزة، عن إعفاء كافة المرافق السياحية في القطاع من رسوم الترخيص لهذا العام 2021 نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها القطاع السياحي وخاصة بعد العدوان .وقال د. زكريا الهور، مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالوزارة بأن هذا القرار يأتي للتخفيف عن المرافق السياحية في القطاع والتي تشمل مكاتب السياحة والسفر والفنادق والشاليهات والمطاعم والكافيهات السياحية، نتيجة الظروف الصعبة التيمر بها القطاع خلال العدوان الأخير وسبقها جائحة كورونا وما لحق بها من اغلاقات أثرت على القطاع السياحي بشكل سلبى.وأكد الهور ان الوزارة شكلت لجنة مختصة لمتابعة الأضرار الكاملة والجزئية التي لحقت بالمنشآت السياحية جراء القصف الهمجي من طائرات الاحتلال خلال العدوان الأخير، والتي تجاوز عددها 47 منشأة ما بين فندق ومطعم ومكتب سياحة وسفرواستراحات شاطئية، وصلت خسائرها الى ما يزيد عن مليون دولار.وأشار الهور إلى أن القطاع السياحي يعاني منذ سنوات طويلة من الركود نتيجة الحصار المستمر، و الحروب المتلاحقة على القطاع منذ عام 2008 ، ثم جاءت جائحة (كورونا) وشكلت ضغطا اضافياً على هذا القطاع أدت الى تكبيده خسائر فادحة ،وتسريح العشرات من العمال وحتى إغلاق بعض المنشآت السياحية ش.واكد الهور وقوف وزارة السياحة والآثار كممثلة عن الحكومة الفلسطينية في غزة خلف هذا القطاع الهام من القطاعات الاقتصادية ، والمساهمة من التخفيف عن كاهله قدر الإمكان ، وقد جاء إعفاء كافة المرافق السياحية في القطاع من رسوم الترخيص لهذا العام 2021 انسجاماً مع هذا التوجه.