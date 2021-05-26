شؤون فلسطينية

"التربية" ومؤسسات المجتمع المدني تناقشان آليات توسيع العمل المشترك

"التربية" ومؤسسات المجتمع المدني تناقشان آليات توسيع العمل المشترك
رام الله - دنيا الوطن
ناقشت وزارة التربية والتعليم، برئاسة وزيرها أ.د. مروان عورتاني، وطاقم الوزارة وشركاؤها من مؤسسات المجتمع المدني، اليوم، عدداً من المقترحات حول تعزيز وترشيد التعاون في مجال التنمية المهنية للكوادر التربوية.

كما تم نقاش مقترح إنشاء منصة خاصة؛ لتكون مورداً جامعاً لمساهمات مؤسسات المجتمع المدني في مختلف المسارات التعليمية والتربوية.

وفي ختام نقاش معمق وجامع؛ تم الاتفاق على المضي قدماً في وضع خارطة طريق مشتركة؛ لبلورة المقترحات حيز التنفيذ، كما تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات التشاورية بين الوزارة وشركائها الوطنيين، للتداول في أمور حيوية ذات اهتمام مشترك، وذلك انطلاقاً من القناعة بضرورة بناء شراكة وطنية جامعة؛ للارتقاء
بالتعليم وتعزيز منعته واستدامته.

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