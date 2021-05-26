جمعية الهلال الأحمر بغزة تستقبل وفدًا من الهلال الأحمر المصري





فيما أشار الدكتور رامي الناظر، إلى أهمية هذه الزيارة والتي تؤكد عمق التعاون، بين الجمعيتين الوطنيتين، وخاصة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع، والذي يتطلب تدخلاً قوياً من أجل مساعدة الفئات المتضررة، وتقديم يد العون لهم.



وأعرب في ذات السياق عن بالغ تقديره للدور الكبير الذي تلعبه طواقم الجمعية في تقديم الخدمات الصحية والإنسانية، في أوقات الطوارئ، مما يساهم في دعم صمود العائلات التي تعرضت لأضرار جراء الاعتداءات الإسرائيلية.





من ناحيته نقل الدكتور بشار مراد، للوفد المصري الزائر، تحيات الدكتور يونس الخطيب، رئيس الجمعية، مؤكدا لهم تقدير الجمعية لهذه الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها للشركاء في الحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بعد العدوان الإسرائيلي المنصرم، مقدما لمصر حكومة وشعبا التحية والتقدير، على جهودهم في تلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني، وجهود الهلال الأحمر المصري على وجه التحديد في التخفيف من معاناة المتضررين.فيما أشار الدكتور رامي الناظر، إلى أهمية هذه الزيارة والتي تؤكد عمق التعاون، بين الجمعيتين الوطنيتين، وخاصة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع، والذي يتطلب تدخلاً قوياً من أجل مساعدة الفئات المتضررة، وتقديم يد العون لهم.وأعرب في ذات السياق عن بالغ تقديره للدور الكبير الذي تلعبه طواقم الجمعية في تقديم الخدمات الصحية والإنسانية، في أوقات الطوارئ، مما يساهم في دعم صمود العائلات التي تعرضت لأضرار جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطناستقبلت اليوم إدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، وفدا من الهلال الأحمر المصري، قادما من معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة، ضم كلا من د. رامي الناظر، المدير التنفيذي، ود. محمد محمد مسئول الصحة والرعاية، حيث كان في استقبالهم الدكتور بشار مراد، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وعدد من مدراء الدوائر والفروع في القطاع.واستهل الوفد زيارته بالتوجه لمقر الجمعية الرئيسي في غزة، وعقد هناك لقاءً مع إدارة الجمعية، تم خلال مناقشة سبل التنسيق والتعاون المشترك، واطلاع الوفد الزائر على الوضع الإنساني الراهن، جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على محافظات قطاع غزة، وأهم الإنجازات، والتحديات التي تواجه عمل طواقم الجمعية.