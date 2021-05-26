دلال سلامة: نُحذر من انزلاق البعض بمخططات الاحتلال الهادفة لإثارة الفتن

رام الله - دنيا الوطنحذرت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة، من مغبة انزلاق البعض بمخططات الاحتلال الإسرائيلي، الهادفة الى إثارة الفتن والدخول الى أتون الفرقة والنزاعات والتغطية على نجاح شعبنا في نضاله، وعلى التضامن والإسناد القويين العالميين لقضيتنا الفلسطينية.وأكدت سلامة في حديث إذاعي، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز الوحدة الوطنية في الميدان لحماية شعبنا وأرضه ومقدساته، وتوجيه البوصلة ضد الاحتلال ومخططاته، وحماية السلم الأهلي والمجتمعي، وهو ما شددت عليه الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية خلال اجتماعها أمس، بتنظيم من مؤسسات المجتمع المدني.