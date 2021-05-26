البزم: الاحتلال يحاول تثبيط عمل الوزارة للامساك بالمتخابرين

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إياد البزم، إن "الاحتلال يحاول استهداف كل شيء، وكان نصيب لوزارة الداخلية حيث تم استهداف مقرها الرئيسي في مدينة أنصار، وكذلك المنشآت الفرعية على مستوى القطاع وهو استهدف بشكل خاص الوزارة لأضعاف عملها".وأضاف البزم خلال حديثه لإذاعة (الشعب)، أن الاحتلال يحاول تثبيط عمل الوزارة تجاه العمل على الامساك بالمتخابرين مع الاحتلال.وفيما يتعلق بقضية العملاء، قال البزم إنها تخضع للكثير من القيود والمحاذير أثناء التصاريح الاعلامية، مؤكداً على أننا لن نتواني للحظة في ملاحقة عملاء الاحتلال حتى أثناء فترة العدوان الأخير على القطاع، وسنستمر في حماية شعبنا الفلسطيني.وتابع: "فور انتهاء العدوان أعلنا عن انتشار كامل للاجهزة الأمنية لحماية المنازل المتضررة"، مشيراً إلى أن وحدة هندسة المتفجرات عملت أثناء العدوان على تحييد قذائف الاحتلال التي لم تنفجر وكذلك توجهت فورا للاماكن التي تعرضت للقصف للقيام بعملها.وأوضح أن جهاز الدفاع المدني ما زال يعمل في أماكن القصف، والشرطة تعمل على فتح الطرق وتسهيل الحركة للمواطنين، نحن أمام خطة كبيرة في الوزارة لتجاوز آثار العدوان الإسرائيلي وتسهيل الحياة لمجتمعنا.