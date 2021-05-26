شؤون فلسطينية

مجدلاني يدعو دول أمريكا اللاتينية المشاركة بالجهود الدولية لإعادة إعمار غزة

مجدلاني يدعو دول أمريكا اللاتينية المشاركة بالجهود الدولية لإعادة إعمار غزة
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني، دول أميركا اللاتينية إلى المشاركة بفعالية في الجهود الدولية الساعية لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، والانخراط أيضا بالجهود السياسية  الرامية إلى إنهاء الاحتلال، وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وجاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع سفراء دول أميركا اللاتينية المعتمدين لدى دولة فلسطين بمدينة في رام الله، حيث أطلعهم على آخر المستجدات السياسية، والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية من أجل إعادة اعمار غزة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، وكذلك ما تتعرض له مدينة القدس من عملية التهوديد، وتحديدا حي الشيخ جراح المعرض للتهجير القسري، وملا تقوم به سلطات الاحتلال من هجمة مسعورة على الفلسطينين في الأراضي المحتلة عام 48 .

وأضاف د. مجدلاني أن حجم الدمار الذي خلفه العدوان على قطاع غزة يتطلب جهدا دوليا من اجل الاعمار ، مشيرأ أن الوحدة الوطنية الفلسطينية ركيزة اساسية وسوف يستأنف الحوار الفلسطيني الداخلي ونسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على اعادة الاعمار والهدف الاساسي هو التخفيف عن أبناء شعبنا بقطاع غزة .

وأوضح أن التعامل الدولي مع قضية حقوق الانسان بمكيالين أمر مدان حيث ان إسرائيل تقوم بجرائم حرب متواصلة ضد المدنيين العزل فخلال هذا العدوان أدى الى استشهاد 253  شهيدا منهم 68 طفلا و39 امرأة و 17 مسنا ، وبدم بارد وبأسلحة محرمة دوليا، وأن استمرار التعامل معها كدولة فوق القانون هو غطاء دولي للمزيد من القتل والدمار.

وأكد أن كل ما تقوم به دولة الاحتلال  يشكل تحدياً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة وخصوصا التي أقرت بأن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة ولا سيادة إسرائيلية عليها.

ومن جانبهم أكد سفاء دول امريكا اللاتينية على التمسك بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة ، وأن بلادهم تدعم الجهود الدولية لتحقيق ذلك ، وسوف يكون لها انخراط في اية عملية دولية لاعادة اعمار غزة.


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