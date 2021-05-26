عساف: المستوطنون استغلوا العدوان على غزة لإقامة بؤر استيطانية جديدة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف: إن المستوطنين استغلوا الأوضاع الاستثنائية التي فرضها الاحتلال على الطرق في الضفة الغربية خلال فترة العدوان على المحافظات الجنوبية لإقامة مزيد من البؤر الاستيطانية التي تلتهم الأرض الفلسطينية.وأشار عساف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) إلى محاولات المستوطنين في الفترة الاخيرة التوسع بشكل كبير في عدة مناطق بالضفة باستخدام السلاح وتحت حماية من قوات الاحتلال.وأوضح أن الهيئة ستقوم بتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين في وادي قانا بسلفيت لتثبيت وجودهم، مشيرا إلى اجتماعات ستعقد خلال الأسبوع القادم في وادي قانا وبلدة بيتا وقبلان لإعداد برامج فعاليات يومية إلى جانب المشاركة في فعاليات يوم الجمعة.