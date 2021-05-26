رمزي رباح: الخطاب الأمريكي بشأن القضية الفلسطينية مزدوج وزيارة بلينكن تعزز المخاوف

رام الله - دنيا الوطنقال رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إن الخطاب الأمريكي بشأن القضية الفلسطينية مزدوج، مضيفا أن زيارة أنتوني بلينكن لفلسطين تعزز المخاوف.وأضاف في حديثه لقناة (الغد)، أن الزيارة عززت المخاوف عند عدد واسع من القوى والنخب الفلسطينية، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية غير جادة في الدخول على خط الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتقديم أي حلول أو تقارب أو قرارات سريعة لحل القضية.وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكية لم تتحدث عن شيء سوى إعمار غزة بعد قرار وقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة بعد القرار، موضحا أن وزير الخارجية لم يتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والسيطرة على الأقصى والتهويد والتطهير العرقي والاستيطان والتهجير والاقتلاع من أحياء القدس.وأوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن وزير الخارجية تجنب ذلك خلال زيارته وترك المشكلات الأساسية للقضية، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث عن حل الدولتين دون وجود مشروع قرار بذلك كما أن الفترات الأخيرة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما رفض الاستيطان وكان الأوضح في ذلك وبايدن لم يطرح أي أمر حتى سوى الحديث فقط في القضية الفلسطينية.