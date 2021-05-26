شؤون فلسطينية

وفد برئاسة "اشتية" يزور ثلاث دول خليجية

وفد برئاسة "اشتية" يزور ثلاث دول خليجية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي عن جولة لوفد فلسطيني يترأسه رئيس الوزراء محمد اشتية مع نهاية الشهر الجاري إلى ثلاث دول خليجية على الأقل في إطار الحراك الفلسطيني المتواصل.

وقال المالكي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأربعاء، إن هذه الجولة تأتي في إطار الحراك الفلسطيني المتواصل وعلى كافة الصعد للتأكيد على ضرورة حل القضية الفلسطينية التي عادت من جديد لتحظى باهتمام العالم أجمع.

وشدد المالكي على أهمية الزخم العالمي الدولي والعربي تجاه القضية الفلسطينية وضرورة الاستفادة منه والبناء عليه، داعيا إلى ترجمة الزخم واليقظة الدولية هذه إلى عملية سياسية جادة والعودة للمفاوضات.

واضاف المالكي أن الحراك الفلسطيني متواصل، مؤكدا على أهمية الجلسة المفتوحة التي سيعقدها مجلس الأمن برئاسة الصين غدا الخميس ليتحمل المجلس مسؤولياته بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بعد فشله في ذلك خلال العدوان على غزة.

واشار المالكي إلى أن العمل متواصل أيضا على صعيد مجلس حقوق الانسان من أجل عقد جلسة استثنائية وليست عادية يتم فيها تقديم مشروع قرار يدعو لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق إلى جانب الحراك الفلسطيني مع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة بروكسل من أجل تثبيت الموقف الأوروبي تجاه فلسطين.

إلى ذلك قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين إن هنالك إجراءات مشتركة يتوجب على الجانبين الفلسطيني والأمريكي الجلوس معا لاستكمال الحوار بشأنها في ضوء الموقف الأمريكي الذي عبر عنه وزير الخارجية توني بلينكن خلال لقائه السيد الرئيس محمود عباس.

وأشار المالكي إلى وجود وضوح في الرؤية الأمريكية ورغبة حقيقية في المتابعة والتزام أمريكي فيما يتعلق بحل الدولتين والمرجعيات الدولية، على أمل أن تكون هذه الرؤية جزءا من رؤية أوسع تفتح الافاق أمام عملية سياسية والعمل في إطار الرباعية الدولية للعودة إلى مفاوضات تفضي إلى تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

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