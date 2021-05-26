دولي

بلينكن: نعارض أي عمل أحادي الجانب يقوض آفاق التقدم وتحقيق السلام الحقيقي

بلينكن: نعارض أي عمل أحادي الجانب يقوض آفاق التقدم وتحقيق السلام الحقيقي
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن بلاده تعارض أي أعمال استفزازية أحادية الجانب تخاطر بإثارة المزيد من العنف وتقوض احتمالات التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الأمر الذي يتطلب في النهاية وجود دولتين.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي، في حديث لوسائل اعلام في ختام لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله امس الثلاثاء، أن بلاده ستظل ملتزمة بالوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف، وأنه يجب أن يكون الفلسطينيون والمسلمون من جميع أنحاء العالم قادرين على الصلاة بسلام في الحرم الشريف، الآن وإلى الأبد.

ورحب بلينكن بوقف إطلاق النار، وشدد على ضرورة البناء عليه لتحريك الأمور في اتجاه إيجابي حقيقي، خاصة ان التصعيد الأخير، جاء نتيجة لمجموعة أكبر من القضايا التي يتعين معالجتها، حتى لا نسمح بتكرار ما حصل مؤخرا.

وأكد التزام الولايات المتحدة بإعادة بناء علاقة مع السلطة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني، مبنية على الاحترام المتبادل، وانها ستمضي قدمًا في عملية إعادة فتح القنصلية الاميركية في القدس.

وأشار بلينكن إلى ان الولايات المتحدة تنوي تقديم 75 مليون دولار كمساعدات إنمائية واقتصادية إضافية للفلسطينيين العام الجاري، كما ستقدم أيضًا 5.5 مليون دولار على الفور للمساعدة الإغاثية لغزة وما يزيد قليلاً عن 32 مليون دولار لنداء الأونروا الإنساني الطارئ.

ولفت إلى أن هذه المساعدة الجديدة، تأتي ضمن الدعم الذي التزمت به الولايات المتحدة مؤخرًا واستأنفته للسلطة الفلسطينية، وقال: "نحن بصدد تقديم أكثر من 360 مليون دولار من الدعم العاجل للشعب الفلسطيني".

وتعهد وزير الخارجية الأميركي بان تقوم بلاده بحشد المجتمع الدولي لتوفير 1.5 مليون جرعة من لقاحات COVID-19  الآمنة والفعالة للشعب الفلسطيني.

وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بالعمل مع السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتقدم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوفير المزيد من الفرص لتقوية القطاع الخاص، وتوسيع التجارة والاستثمار.

وأعرب الوزير الأميركي عن تعازي بلاده للعائلات التي فقدت أحباءها في أعمال التصعيد الأخيرة، وقال: "أعتقد أن فقدان أي طفل هو عالم من الضياع، وفي بعض النواحي غير مفهوم إلا لأولئك الذين عانوا من الخسارة".

أخبار ذات صلة

(كورونا عالميًا): نحو 3 ملايين و500 ألف وفاة و168 مليونا و533 ألف إصابة

(كورونا عالميًا): نحو 3 ملايين و500 ألف وفاة و168 مليونا و533 ألف إصابة

إسرائيل: انخفاض المنحنى الوبائي يتواصل وترجيحات بالوصول لمناعة القطيع

إسرائيل: انخفاض المنحنى الوبائي يتواصل وترجيحات بالوصول لمناعة القطيع

شاهد: نواب إيرلنديون يرتدون كمامات فلسطين والكوفية ويطالبون بطرد السفير الإسرائيلي

شاهد: نواب إيرلنديون يرتدون كمامات فلسطين والكوفية ويطالبون بطرد السفير الإسرائيلي

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي لديها بخصوص احتجاز مواطنَين أردنيين

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي لديها بخصوص احتجاز مواطنَين أردنيين

(سي ان ان) تكشف عن موعد القمة المرتقبة بين بوتين وبايدن

(سي ان ان) تكشف عن موعد القمة المرتقبة بين بوتين وبايدن

استطلاع: 57% من الأمريكيين يعتبرون كوريا الشمالية الخصم الأول لبلادهم

استطلاع: 57% من الأمريكيين يعتبرون كوريا الشمالية الخصم الأول لبلادهم

بوتين: اختبارات (إس-500) ناجحة وعلى وشك الانتهاء

بوتين: اختبارات (إس-500) ناجحة وعلى وشك الانتهاء

تواصل تراجع الإصابات اليومية بـ(كورونا) في الهند لليوم الـ41 على التوالي

تواصل تراجع الإصابات اليومية بـ(كورونا) في الهند لليوم الـ41 على التوالي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يسرقون مبنى شرق بيت لحم ويحولونه لبؤرة استيطانية

مستوطنون يسرقون مبنى شرق بيت لحم ويحولونه لبؤرة استيطانية

المطران حنا: قطاع غزة منطقة منكوبة ونطالب برفع الحصار وإغاثة شعبنا المنكوب هناك

المطران حنا: قطاع غزة منطقة منكوبة ونطالب برفع الحصار وإغاثة شعبنا المنكوب هناك

فلسطين تشارك في احتفالية (ألكسو) باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية

فلسطين تشارك في احتفالية (ألكسو) باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية

غزة: &#34;النقل والمواصلات&#34; تطلق المنصة الإلكترونية لتسجيل أضرار قطاع النقل

غزة: "النقل والمواصلات" تطلق المنصة الإلكترونية لتسجيل أضرار قطاع النقل

&#34;التربية&#34; تستضيف البروفيسور ملكاوي للحديث عن الأمراض الوبائية والجوائح عبر التاريخ

"التربية" تستضيف البروفيسور ملكاوي للحديث عن الأمراض الوبائية والجوائح عبر التاريخ

السفير البرازيلي يبدي رغبة بلاده في المشاركة بإعادة إعمار القطاع

السفير البرازيلي يبدي رغبة بلاده في المشاركة بإعادة إعمار القطاع

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين خلال مداهمات بالضفة

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين خلال مداهمات بالضفة

أسرى &#34;عصيون&#34; يهددون بالإضراب عن الطعام

أسرى "عصيون" يهددون بالإضراب عن الطعام

منوعات

شاهد كيف اهتم الرئيس المصري بشريف دسوقي بعد أزمته الصحية

شاهد كيف اهتم الرئيس المصري بشريف دسوقي بعد أزمته الصحية

شاهد: دنيا سمير غانم وزوجها يكشفان عن نصائح سمير غانم قبل الرحيل

شاهد: دنيا سمير غانم وزوجها يكشفان عن نصائح سمير غانم قبل الرحيل

شاهد كيف احتفل محمد رمضان بعيد ميلاده مع أسرته

شاهد كيف احتفل محمد رمضان بعيد ميلاده مع أسرته

شاهد: الجمهور يهاجم ريهام عبدالغفور بسبب والدها.. ما القصة؟

شاهد: الجمهور يهاجم ريهام عبدالغفور بسبب والدها.. ما القصة؟

نبيلة عبيد تعتذر من الجميع بعد رحيل سمير غانم.. هل تخوفت من الموت؟

نبيلة عبيد تعتذر من الجميع بعد رحيل سمير غانم.. هل تخوفت من الموت؟

ما سبب رفض يوسف الشريف تمثيل المشاهد المثيرة؟

ما سبب رفض يوسف الشريف تمثيل المشاهد المثيرة؟

شاهد كيف تصالحت ريم البارودي مع سمية الخشاب.. بالتفاصيل

شاهد كيف تصالحت ريم البارودي مع سمية الخشاب.. بالتفاصيل

شاهد: حسن شاكوش يهاجم ريهام سعيد و يرد عليها بمحاكمة عاجلة

شاهد: حسن شاكوش يهاجم ريهام سعيد و يرد عليها بمحاكمة عاجلة

شاهد كيف عبَّرت جانا عمرو دياب عن مرضها

شاهد كيف عبَّرت جانا عمرو دياب عن مرضها

شاهد: رد فعل عنيف من نوال الزغبي على متابِعة سخرت منها

شاهد: رد فعل عنيف من نوال الزغبي على متابِعة سخرت منها

عربي

نصر الله: راقبت معركة &#34;سيف القدس&#34; وكنت غائبًا بسبب المرض

نصر الله: راقبت معركة "سيف القدس" وكنت غائبًا بسبب المرض

السعودية تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية

السعودية تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية

روسيا تقترح على السعودية تسجيل اللقاح الروسي (سبوتنيك V)

روسيا تقترح على السعودية تسجيل اللقاح الروسي (سبوتنيك V)

إيطاليا والجزائر تناقشان مسألة ترسيم الحدود البحرية

إيطاليا والجزائر تناقشان مسألة ترسيم الحدود البحرية