الصحة بغزة: حالة وفاة و403 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنسجلت وارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، حالة وفاة واحدة و 403 إصابة وتعافي 400 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا.وأفادت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، انها أجرت 1268 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة أن اجمالي تراكمي للمصابين 107845 اصابة، وأن عدد الحالات النشطة 2358 حالة، بينما وصل اجمالي المتعافين 104477 حالة، وأن اجمالي الوفيات 1010 حالة وفاة، ووصل عدد الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 121 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 73 حالة.وأشارت الوزارة إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، بلغ 120400 جرعة وهي تكفي ل 60200 شخص، بينما وصل اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 38964 شخص.