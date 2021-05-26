المطران حنا: قطاع غزة منطقة منكوبة ونطالب برفع الحصار وإغاثة شعبنا المنكوب هناك

وأضاف: أن الحالة الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة لا يمكن وصفها بالكلمات فهنالك مأساة حقيقية مروعة بكل ما يعنيه هذا من معاني ولذلك فإننا ندعو الى الإسراع في عمليات الإغاثة والمساعدة والوقوف الى جانب شعبنا في القطاع المنكوب كما ونطالب برفع الحصار عن غزة ، اذ يحق لأهلنا هناك ان يتنقلوا من مكان الى مكان فكفى ما حل في القطاع من ظلم ودمار وخراب وحصار أدى الى كثير من المآسي الإنسانية .



وتابع: نلتفت إلى لأهلنا في غزة قائلين بأن نزيفكم هو نزيفنا كما ان نزيف القدس هو نزيف الامة كلها.



وتابع: بالرغم من الدمار والخراب والاعتداءات والحصار الذي تعرض له القطاع الا ان أهلنا هناك يعيشون حالة شموخ واباء وانتصار ومعنويات عالية وإرادة صلبة.



وقال: "إنهم مدرسة كفاحية نضالية تجسد ثقافة شعبنا الذي لن يستسلم مهما اشتدت حدة الضغوطات والمؤامرات الممارسة عليه".



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، بأن قطاع غزة يمكن اعتباره بأنه منطقة منكوبة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني فالعدوان الأخير دمر ما لم يدمر في العدوان الذي كان قبله ناهيك عن الحصار وسياسات التجويع والاذلال الممارسة بحق أبناء شعبنا في القطاع الحبيب.