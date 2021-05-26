شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في احتفالية (ألكسو) باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية

فلسطين تشارك في احتفالية (ألكسو) باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية
رام الله - دنيا الوطن
شاركت دولة فلسطين ممثلة بالدكتور دوّاس دوّاس أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم وبحضور شبكة المدارس والنوادي والكراسي العلمية باحتفالية الألكسو (أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام) السنوية مع شبكات المدارس والنوادي والكراسي العلمية المنتسبة لها باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، والذي يصادف 21 أيار من كل عام.

تقدم الدكتور دواس في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة بالشكر الى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الالكسو على هذا النشاط المميز والفعال لشبكة المدارس والأندية المنتسبة للالكسو، وعلى ما على ما تبذله من مجهودات متميزة لتعزيز العمل العربي المشترك في اوساط المجتمع المدني على النحو الذي يمكن المنظمة من إيصال رسالتها و تجسيد أهدافها في كافة الميادين التربوية والثقافية والعلمية.

وأكد دواس على ان فلسطين ستظل حاضرة في هذه الفعاليات والأنشطة الإقليمية والعربية والدولية رغم التحديات والحرب والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في القدس وغزة وعموم فلسطين، في رسالة حضارية وثقافية وانسانية تعكس التنوع والتسامح والوحدة الوطنية للوحة الفسيفساء الفلسطينية في التجانس الإسلامي والمسيحي وأيضا احترام الديانة اليهودية، حيث ان صراع الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الاسرائيلي والفكر الصهيوني، وتقدم د. دواس بالشكر الى وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للشباب والرياضة على مشاركاتهم في الانشطة والفعاليات المختلفة وتفاعلهم المميز مع المنظمات االدولية والعربية.

من جانبه أشاد الدكتور مراد المحمودي أمين عام المجلس التنفيذي والمؤتمر العام بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بحرص دولة فلسطين الدائم على المشاركة الفعالة بكافة الفعاليات التي تنظمها شبكات المدارس والأندية المنتسبة للألكسو وأشاد بصمود الشعب الفلسطيني وأكد على وقوفهم إلى جانبه في معركته ضد الاحتلال، ثم قاموا بقراءة الفاتحة عن أرواح الشهداء.

ومن الجدير بالذكر أن فلسطين شاركت بثلاث عروضات هي: مدرسة بنات أولا الثانوية ممثلة بالأستاذة جملات سياعرة، ومدرسة بنات عمران الثانوية المختلطة في أريحا ممثلة بالأستاذة ولاء أبو لبدة، ومدرسة بنات فيصل الحسيني ممثلة بالأستاذة رولا عساق التي تقدمت بالشكر للمنظمة وتحدثت عن مبادرة مدرستهم بعنوان رسمة حلوة وكلمة أحلى. وسجل في الاحتفالية مئة مشارك من شبكات المدارس والنوادي والكراسي العلمية المنتسبة للألكسو (الجزائر، فلسطين، لبنان، المغرب) وقدمو العديد من أشرطة الفيديو والعروض الضوئية.

واختتمت الاحتفالية بمداخلة تحت عنوان "التنوع الثقافي والتنمية: الإمكانيات والتحديات"، قدّمها الأستاذ هشام مكي مدير كرسي الألكسو لأخلاقيات العمل والاتصال المؤسسي، والتي قدّم بموجبها عددا من الاقتراحات للمحافظة على التنوع الثقافي في العالم العربي.

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