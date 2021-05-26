غزة: "النقل والمواصلات" تطلق المنصة الإلكترونية لتسجيل أضرار قطاع النقل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة النقل والمواصلات عن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتسجيل الأضرار أصحاب الورش الفنية والمعارض وقطع الغيار وأصحاب المركبات بمختلف أنواعها جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.وأكد د.م. محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية أن الهدف من إطلاق المنصة الإلكترونية هي التخفيف عن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة حيث بإمكانه التسجيل من مكان تواجده عبر هذه المنصة https://e.services.gov.ps/apps/all_adhrar_civl/1/create وعدم التوجه إلى الوزارة.وأضاف الكحلوت أن وزارته فتحت التسجيل أيضا في المحافظات الخمسة من خلال التواصل مع مندوبي الوزارة " محافظة غزة م. أمين حبيب 0599316725، محافظة الشمال أ. بلال العطار 0598408019، محافظة الوسطى أ. أشرف مصلح 0597189776، محافظة خانيونس أ. بهاء الاغا 0599690445، محافظة رفح م. رامي عقل 0592130033".وأوضح الكحلوت أن العدوان الإسرائيلي الأخير استهدف العديد من المنشآت والورش الخاصة بقطاع النقل والمواصلات بشكل كلي أو جزئي والذي عاد بالسلب على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة وتوقف العمل بداخلها مما أدى إلى قطع مصدر الدخل الوحيد للعديد من المواطنين.ونوه الكحلوت أن عملية التسجيل تنتهي بتاريخ 31 من الشهر الجاري.