"التربية" تستضيف البروفيسور ملكاوي للحديث عن الأمراض الوبائية والجوائح عبر التاريخ



وستتطرق إلى بعض المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالأوبئة والجوائح وتاريخها عبر العصور، وموضوعات أخرى في ذات التخصص، وجهودها البحثية في هذا المجال.





ووجهت "التربية" دعوة مفتوحة لكافة الطلبة والمعلمين والمهتمين؛ لمتابعة هذا البرنامج عبر منصة "تيمز" وصفحتها على "فيسبوك"؛ حيث بإمكانهم طرح التساؤلات مباشرة، وإجراء حوار علمي مع الضيفة والتعرف على تجربتها وأبحاثها الغنية.







رام الله - دنيا الوطنتستضيف وزارة التربية والتعليم، في السادسة من مساء يوم السبت المقبل، ضمن برنامج (استكشاف العلوم) أ.د. حنان عيسى ملكاوي، المحاضرة في قسم العلوم الحياتية بجامعة اليرموك الأردنية.