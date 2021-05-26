كاتب إسرائيلي:حماس أصبحت قادرة على ضرب مطار بنغوريون وقواعد سلاح الجو في أي وقت

رام الله - دنيا الوطنقال الكاتب الإسرائيلي عاموس هرئيل: إنه خلال الجولة الأخيرة من القتال بين المقاومة بغزة وإسرائيل، سجلت حماس إنجازًا عمليًا هامًا يتمثل في النطاق والكم الهائل لإطلاق الصواريخ والقذائف.وأضاف هرئيل، أنه يحظى هذا الإنجاز بتقدير واهتمام كبير من قبل المتخصصين في الجانب "الإسرائيلي" إذ نجحت حماس والجهاد الإسلامي، إلى حد ما في تطوير صناعة عسكرية محلية ومستقلة في قطاع غزة - يعرّفونها في المنظومة الأمنية "الإسرائيلية" بأنها "الصناعات العسكرية الفلسطينية".وأكد أنه حدث هذا بالضبط في السنوات التي أغلقت فيها مصر بتحريض من "إسرائيل" بشكل شبه كامل الحدود مع قطاع غزة بما يقلص نطاق تهريب الأسلحة إلى الحد الأدنى - هذه ليست وسيلة صنع بدائية، لكنهم يعملون بخطة منظمة لإنتاج الأسلحة وقد تجاوز جزء منها بالفعل الخطوط الصناعية الدولية، يقولون: هذا ليس عدو يمكن التقليل من شأنه، فهم لا يختلفون كثيرا عن مطوري الأسلحة في إيران أو حزب الله بل يطوّرون في ظروف أكثر صعوبة.وأشار إلى أنه في المنظومة الأمنية يتابعون بقلق جهدين رئيسيين من حمـاس - الأول جهود إنتاج المزيد من الصواريخ بعضها لمدى أطول أو أكثر فتكًا، يمتلك قطاع غزة ما يكفي من المعرفة التكنولوجية لهذا الغرض وقد انتقل إنتاج هذه الصواريخ إلى الخطوط الصناعية، كما أجرت حماس عشرات تجارب إطلاق الصواريخ لاختبار تقدم الإنتاج - أما الثاني محاولة الوصول لتطوير صواريخ دقيقة إذ تدرك الحركة أن الدقة لها أهمية استراتيجية يمكنها من ضرب مواقع حساسة مثل مطار بن غوريون وقواعد سلاح الجو ومحطات الطاقة والموانئ التي تم قصفها أثناء القتال.