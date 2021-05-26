السفير البرازيلي يبدي رغبة بلاده في المشاركة بإعادة إعمار القطاع





وفي هذا السياق رحب الوزير بموقف البرازيل الجديد واعرب عن شكره وتقديره للبرازيل على دعمها السياسي في المحافل الدولية.



وأشار الجانبان إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وما خلفه من خسائر فادحة، بشرياً واقتصادياً، والحاجة الملحة لتضافر جهود المجتمع الدولي لتقديم الاستجابة العاجلة لإغاثة أبناء شعبنا في القطاع وإعادة اعمار ما دمره الاحتلال.



وأبدى الجانب البرازيلي رغبة بلاده في المشاركة بإعادة اعمار القطاع وتقديم الدعم اللازم، وفي هذا الاطار رحب الوزير بهذه الرغبة في المشاركة بإعادة الإعمار من خلال الحكومة الفلسطينية.



وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد ورشة عمل وندوة مشتركة بين القطاعين الخاص الفلسطيني ونظيره البرازيلي قريباً لبحث فرص الاستثمار ومجالات التعاون المشتركة بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.



وبين السفير البرازيلي موقف وزارة الخارجية البرازيلية حيال عودة بلاده الى سياقها التاريخي كموقف داعم لشعبنا وقضيتا الفلسطينية.