شؤون فلسطينية

أسرى "عصيون" يهددون بالإضراب عن الطعام

أسرى "عصيون" يهددون بالإضراب عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن أسرى سجن "عتصيون" والبالغ عددهم 43 معتقلا، هددوا إدارة السجن بالإضراب عن الطعام، تنديداً بظروفهم الاعتقالية الصعبة ومعاملة السجانين المهينة.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن التهديد بهذه الخطوة يأتي بسبب قيام السجانين بالاعتداء على المعتقلين واهانتهم والصراخ عليهم، وتعمد تقديم طعام سيء لهم نوعا وكما.

وأضافت أن بعض الأسرى تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء الاعتقال بشكل وحشي وهمجي وكذلك تصوير بعضهم أثناء ضربهم ونشر صورهم على موقع "التك توك" من قبل جنود الاحتلال.

وأوضحت أن غالبية الأسرى في المعتقل قدموا إفادات تفيد بتحطيم وتخريب مقتنيات منازلهم خلال عمليات الاعتقال والاقتحام، وترويع ذويهم بالكلاب البوليسية.

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