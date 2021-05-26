(كورونا عالميًا): نحو 3 ملايين و500 ألف وفاة و168 مليونا و533 ألف إصابة

رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 500 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 168 مليونا ونحو 533 ألف اصابة، تعافى منهم 150 مليونا وما يقارب من 164 ألف مريض.وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء 523 ألف و429 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 12,086 حالة وفاة.وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي ما تزال تعاني بشدة من سرعة انتشار الفيروس بين السكان واتساع رقعة الجائحة فيها، (4,172 وفاة)، والبرازيل التي عادت لتسجل حصيلة وفيات مرتفعة بواقع (2,198 وفاة)، واميركا (669 وفاة)، والأرجنتين (576 وفاة)، وكولومبيا (459 وفاة).وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (208,886 إصابة)، والبرازيل (74,845 إصابة)، والأرجنتين (24,601 إصابة)، واميركا (22,738 إصابة)، وكولومبيا (21,181 إصابة).وخلال الفترة الأخيرة والهند تسجل حصيلة اصابات ووفيات يومية تعتبر مرتفعة جدا، ورغم الوضع الكارثي في الهند إلا أن اميركا ما تزال تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (605,208 وفيات)، والبرازيل (452,224 وفاة)، والهند (311,421 وفاة)، والمكسيك (221,960 وفاة)، وبريطانيا (127,739 وفاة).وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (33,947,189 إصابة)، والهند (27,157,795 إصابة)، والبرازيل (16,195,981 إصابة)، وفرنسا (5,609,050 إصابة)، وتركيا (5,203,385 إصابة).