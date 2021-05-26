الاحتلال يعتقل مواطن من اليامون وينكل بآخر من رابا

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، فتى من بلدة اليامون غرب جنين، وسلمت شابا من قرية رابا بلاغا لمراجعة مخابراته بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى أحمد محمد حماد (16 عاما)، أثناء تواجده في سهل اليامون، بينما اعتدى الجنود على حاجز الحمرا العسكري، بالضرب المبرح على الشاب حسام أمين بزور (26 عاما)، من قرية رابا وتم نقله الى مستشفى جنين إثر اصابته بجروح ورضوض، بعد تسليمه بلاغا لمراجعة مخابرات الاحتلال في معسكر سالم.