شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم منازل في الخليل ومستوطنون يهاجمون شرق الظاهرية

الاحتلال يقتحم منازل في الخليل ومستوطنون يهاجمون شرق الظاهرية
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاربعاء، مدينة الخليل واقتحمت عدة منازل في عدة احياء بالمدينة وفتشتها، فيما هاجم مستوطنون

مساكن المواطنين في خربة زنوتا شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وافادت مصادر امنية ومحلية باقتحام قوات الاحتلال حي ابو كتيلة وتفتيش منزل المواطن لؤي الهشلمون، ومنزل طارق انور دعيس من منطقة الحرايق، وماهر برقان، والاخوين يعقوب وطاهر برقان، وعوني داوود ابو حديد في المنطقة الجنوبية من المدينة.

الى ذلك، هاجم مستوطنون مربي المواشي ومساكنهم في خربة زنوتا شرق الظاهرية في محاولة لإرهابهم ودفعهم للرحيل عن المنطقة المهددة بالإخلاء لصالح الاستيطان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف أهالي المنطقة.

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