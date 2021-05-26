محكمة الاحتلال تنظر اليوم في قرار إخلاء عائلات من منازلها في سلوان

رام الله - دنيا الوطنتعقد المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، اليوم الأربعاء، جلسة للنظر في التماس عائلات فلسطينية في حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى ضد قرارات إخلائها من منازلها لصالح المستوطنين.وقال رئيس لجنة أهالي الحي زهير الرجبي، إن جلسة اليوم ستنظر في قرارات إخلاء عدد من العائلات في الحي من منازلهم، من أصل 86 أسرة، وفي حال كان قرار المحكمة سلبي سيتم البناء عليه لجميع الأسر.ودعا الرجبي إلى مشاركة فاعلة في وقفة تضامنية دعما واسنادا لأهالي الحي بالتزامن مع عقد جلسة المحكمة في القدس.وكان العشرات قد اعتصموا ليلة أمس في خيمة التضامن في حي بطن الهوى في سلوان، احتجاجا على محاولات الاحتلال تهجيرهم قسريا من منازلهم.ويتهدد خطر الإخلاء في حي بطن الهوى، وفق لجنة أهالي الحي، 86 أسرة تضم حوالي 750 فردا، يعيشون في 15 بناية، كما أن ما يجري في الشيخ جراح وفي بطن الهوى، يظهر بوضوح مخططات الاحتلال لتهجير قسري للمواطنين المقدسيين من محيط البلدة القديمة.