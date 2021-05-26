الشيخ: الرئيس عباس وجّه اشتية للبدء الفوري بإعادة إعمار قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية هو من أهم القرارات السياسية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الجديدة.وأضاف الشيخ، أن إعلان إعادة فتح القنصلية يعني سقوط صفقة القرن تماماً، والتي بسببها تمت محاصرتنا من الأمريكان والإسرائيليين والأصدقاء قبل الأعداء.وأكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة فوراً، ووجه لرئيس الوزراء محمد اشتية بضرورة التواصل مع دول العالم للبدء بإعادة الإعمار في ظل أن الآلاف أصبحوا مشردين وبلا مأوى عقب استهداف منازلهم.ولفت الشيخ إلى أن ذلك "سيتم في إطار رؤية سياسية شاملة لأننا لا نتعامل مع الجزئيات فنحن نتعامل مع قضية شعب، ومهمتنا أن نحمي هذا الشعب"، متابعًا: "يجب أن نخرج من الخطاب الحزبي الضيق ، الكل يجب أن يرتقي بمسؤوليته لا أن تبقى الساحة الفلسطينية أسيرة لصراعات حزبية".ونوه إلى أن الرئيس عباس طرح على وزير الخارجية الأمريكي الرؤية الفلسطينية بضرورة رعاية الرباعية الدولية لأي مفاوضات لأن مرجعيتها هي قرارات الشرعية الدولية التي تتحدث عن انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.وأوضح أن الوزير بلينكن أكد أن الإدارة الأمريكية تعتمد سياسة حل الدولتين في رؤيتها، وكذلك ملتزمة بضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب، وكما تحدث عن أن الاستيطان غير شرعي وأنه ضد سياسة التهجير.