الاحتلال يقتحم البيرة ويغلق بوابة عابود

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدة أحياء في مدينة البيرة، وأغلقت البوابة الحديدية على مدخل قرية عابود شمال غرب رام الله.وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اقتحم لأكثر من ساعتين عدة أحياء في مدينة البيرة، وتركز اقتحامه لحي البالوع، حيث داهم جنود الاحتلال عدة منازل.وفي نفس السياق، أغلقت قوات الاحتلال فجر اليوم، البوابة الحديدية المؤدية إلى قرية عابود شمال غرب رام الله، ضمن حملتها في الأيام الأخيرة للتضييق على عدة بلدات وقرى شمال غرب رام الله.