دولي

إسرائيل: انخفاض المنحنى الوبائي يتواصل وترجيحات بالوصول لمناعة القطيع

إسرائيل: انخفاض المنحنى الوبائي يتواصل وترجيحات بالوصول لمناعة القطيع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يتواصل انخفاض المنحنى الوبائي في إسرائيل، حيث هبط عدد حالات (كورونا) النشطة إلى أقل من 460.

وفي ضوء هذه المعطيات، يتم بعد أسبوع رفع القيود الصحية بشكل شبه كامل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وبعد أن تبدأ عملية تطعيم الصِبْية ضد الفيروس، من المرجح أن تصل إسرائيل إلى حالة المناعة المجتمعية المسماة "مناعة القطيع"

ورأت مديرة وحدة الأوبئة والأمراض المعدية في شيبا، البروفيسور غيلي ريغيف، أنه لا ينبغي إلزام الصبايا بتلقي التطعيم ضد (كورونا) ولكنها أوصت بالإقدام على ذلك.

يشار الى ان استطلاعا للراي العام أجرته بعض الجامعات في البلاد ونشر اليوم أظهر أن معظم أولياء الأمور ينوون تطعيم أولادهم ضد الفيروس.

أخبار ذات صلة

(كورونا عالميًا): نحو 3 ملايين و500 ألف وفاة و168 مليونا و533 ألف إصابة

(كورونا عالميًا): نحو 3 ملايين و500 ألف وفاة و168 مليونا و533 ألف إصابة

شاهد: نواب إيرلنديون يرتدون كمامات فلسطين والكوفية ويطالبون بطرد السفير الإسرائيلي

شاهد: نواب إيرلنديون يرتدون كمامات فلسطين والكوفية ويطالبون بطرد السفير الإسرائيلي

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي لديها بخصوص احتجاز مواطنَين أردنيين

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي لديها بخصوص احتجاز مواطنَين أردنيين

(سي ان ان) تكشف عن موعد القمة المرتقبة بين بوتين وبايدن

(سي ان ان) تكشف عن موعد القمة المرتقبة بين بوتين وبايدن

استطلاع: 57% من الأمريكيين يعتبرون كوريا الشمالية الخصم الأول لبلادهم

استطلاع: 57% من الأمريكيين يعتبرون كوريا الشمالية الخصم الأول لبلادهم

بوتين: اختبارات (إس-500) ناجحة وعلى وشك الانتهاء

بوتين: اختبارات (إس-500) ناجحة وعلى وشك الانتهاء

تواصل تراجع الإصابات اليومية بـ(كورونا) في الهند لليوم الـ41 على التوالي

تواصل تراجع الإصابات اليومية بـ(كورونا) في الهند لليوم الـ41 على التوالي

خلال العدوان على غزة.. الاحتلال يعترف باعتراض القبة الحديدية طائرة بدون طيار بالخطأ

خلال العدوان على غزة.. الاحتلال يعترف باعتراض القبة الحديدية طائرة بدون طيار بالخطأ

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطن من اليامون وينكل بآخر من رابا

الاحتلال يعتقل مواطن من اليامون وينكل بآخر من رابا

الاحتلال يقتحم منازل في الخليل ومستوطنون يهاجمون شرق الظاهرية

الاحتلال يقتحم منازل في الخليل ومستوطنون يهاجمون شرق الظاهرية

الاحتلال يعتقل شابًا من بئر الباشا جنوب جنين

الاحتلال يعتقل شابًا من بئر الباشا جنوب جنين

الاحتلال يعتقل مواطنًا من تياسير شرق طوباس

الاحتلال يعتقل مواطنًا من تياسير شرق طوباس

الاحتلال يقتحم البيرة ويغلق بوابة عابود

الاحتلال يقتحم البيرة ويغلق بوابة عابود

أسرى مقدسيون: إيقاف التأمين الصحي إجرام يكشف وجه الاحتلال القبيح

أسرى مقدسيون: إيقاف التأمين الصحي إجرام يكشف وجه الاحتلال القبيح

البطش: الوفد المصري سيأتي لغزة لاستكمال المشاورات في قضايا المصالحة ووقف إطلاق النار

البطش: الوفد المصري سيأتي لغزة لاستكمال المشاورات في قضايا المصالحة ووقف إطلاق النار

عشرات المواطنين يعتصمون في سلوان احتجاجا على محاولات الاحتلال تهجيرهم من منازلهم

عشرات المواطنين يعتصمون في سلوان احتجاجا على محاولات الاحتلال تهجيرهم من منازلهم

منوعات

شاهد كيف عبَّرت جانا عمرو دياب عن مرضها

شاهد كيف عبَّرت جانا عمرو دياب عن مرضها

شاهد: رد فعل عنيف من نوال الزغبي على متابِعة سخرت منها

شاهد: رد فعل عنيف من نوال الزغبي على متابِعة سخرت منها

شاهد: هل تنبأ سمير غانم بموعد وفاته؟

شاهد: هل تنبأ سمير غانم بموعد وفاته؟

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف عن لقطات خاصة وجريئة من حياتها

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف عن لقطات خاصة وجريئة من حياتها

شاهد: فنانة مصرية تنهار من البكاء على الهواء بسبب إسماعيل ياسين

شاهد: فنانة مصرية تنهار من البكاء على الهواء بسبب إسماعيل ياسين

شاهد كيف حولت ياسمين عبد العزيز نفسها إلى رجل

شاهد كيف حولت ياسمين عبد العزيز نفسها إلى رجل

بعد رحيله.. شاهد كيف كرَّم هاني رمزي سمير غانم

بعد رحيله.. شاهد كيف كرَّم هاني رمزي سمير غانم

سمية الخشاب تصدم بجمهورها حول قرارها الأخير.. ما هو؟

سمية الخشاب تصدم بجمهورها حول قرارها الأخير.. ما هو؟

شاهد: مايا دياب تثير الجدل برقصها العفوي.. والجمهور &#34;ختيارة&#34;

شاهد: مايا دياب تثير الجدل برقصها العفوي.. والجمهور "ختيارة"

شاهد: قصي خولي يثير الجدل بهذه الصورة.. و يصفها بالمفضلة لديه

شاهد: قصي خولي يثير الجدل بهذه الصورة.. و يصفها بالمفضلة لديه

عربي

السعودية تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية

السعودية تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية

روسيا تقترح على السعودية تسجيل اللقاح الروسي (سبوتنيك V)

روسيا تقترح على السعودية تسجيل اللقاح الروسي (سبوتنيك V)

إيطاليا والجزائر تناقشان مسألة ترسيم الحدود البحرية

إيطاليا والجزائر تناقشان مسألة ترسيم الحدود البحرية

السودان: إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجول ليلي ببعض أجزاء ولاية البحر الأحمر

السودان: إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجول ليلي ببعض أجزاء ولاية البحر الأحمر