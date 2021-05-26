إسرائيل: انخفاض المنحنى الوبائي يتواصل وترجيحات بالوصول لمناعة القطيع



وبعد أن تبدأ عملية تطعيم الصِبْية ضد الفيروس، من المرجح أن تصل إسرائيل إلى حالة المناعة المجتمعية المسماة "مناعة القطيع"



ورأت مديرة وحدة الأوبئة والأمراض المعدية في شيبا، البروفيسور غيلي ريغيف، أنه لا ينبغي إلزام الصبايا بتلقي التطعيم ضد (كورونا) ولكنها أوصت بالإقدام على ذلك.



يشار الى ان استطلاعا للراي العام أجرته بعض الجامعات في البلاد ونشر اليوم أظهر أن معظم أولياء الأمور ينوون تطعيم أولادهم ضد الفيروس.

وفي ضوء هذه المعطيات، يتم بعد أسبوع رفع القيود الصحية بشكل شبه كامل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).