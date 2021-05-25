عشرات المواطنين يعتصمون في سلوان احتجاجا على محاولات الاحتلال تهجيرهم من منازلهم

رام الله - دنيا الوطناعتصم عشرات المواطنين، مساء الثلاثاء، في خيمة التضامن بحي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، احتجاجا على محاولات الاحتلال تهجيرهم قسريا من منازلهم.وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي بطن الهوى زهير الرجبي، لـ"وفا"، إن عشرات المواطنين اعتصموا في الخيمة، وأدوا صلاتي المغرب والعشاء فيها، وسط تواجد قوات الاحتلال في المحيط، احتجاجا على محاولات الاحتلال تهجير سكان الحي.وأضاف الرجبي أن أهالي الحي دعوا إلى مشاركتهم في الوقفة التي سينظموها صباح غد بالقرب من محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة، بالتزامن مع الجلسة التي ستعقدها المحكمة للنظر في الاستئنافات التي قدموها.ويتهدد خطر الإخلاء في حي بطن الهوى، وفق الرجبي، 86 أسرة، تضم حوالي 750 فردا، يعيشون في 15 بناية.