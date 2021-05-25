شؤون فلسطينية

أبو مرزوق: وفد من "حماس" برئاسة هنية سيزور القاهرة بشأن جهود إعمار غزة

أبو مرزوق: وفد من "حماس" برئاسة هنية سيزور القاهرة بشأن جهود إعمار غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق، تلقي حركته دعوة من مصر، وسيزور وفد من حماس القاهرة برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بشأن جهود إعادة الإعمار.

وأضاف أبومرزوق في تصريحات لقناة (الجزيرة مباشر) مساء الثلاثاء، أنّ التسوية السياسية لم تكن أولوية لـ الولايات المتحدة وماجاء بزير خارجيتها إلى المنطقة هو صواريخ المقاومة.

وتابع: "أقول للرئيس محمود عباس ماذا جنيتم من التسوية طوال عقود"، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني مل من الوضع القائم وأدرك أنه لن يتغير شيء دون مقاومة وانتفاضة شاملة.

وأردف: "وافقنا السلطة على كل ماطلبته ولم يتحقق شيء والجميع في فتح والشعب الفلسطيني يدرك ذلك، والولايات المتحدة تلاحق حركة حماس منذ التسعينات وتضيق عليها دبلوماسياً ومالياً".

وذكر أن الشعب الفلسطيني استجاب لحماس وألغيت الانتخابات؛ لأن الشعب أختار حركة حماس، وإذا كانت الولايات المتحدة حريصة على مصلحة الشعب الفلسطيني فلتوقف الصواريخ التي تقتل أبناءه.

وتابع: واثقون في شعبنا في غزة وفي أراضي 48 وفي رام الله وفي كل مكان، ومايجري في القدس وأراضي 48 يضر بالإسرائيليين أكثر من الفلسطينيين.

وأوضح أبو مرزوق أن الشعب الفلسطيني لم يكن موحدًا في تاريخه كما هو الآن، ليس لدينا مانع من إدخال أموال المساعدات عبر وكالات دولية أو بشكل مباشر من الدول المانحة دون تدخل من حماس، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يريد إبقاء السلطة الفلسطينية إحدى أدوات اتفاق أوسلو بديلا عن المقاومة.

وقال: "لم يتصل بنا الرئيس عباس بشأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ولا نريد استقرارا مع الاحتلال على حساب أهلنا وأرضنا وعرضنا".

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