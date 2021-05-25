شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عدداً من الشبان المقدسيين وينكل بأحدهم

الاحتلال يعتقل عدداً من الشبان المقدسيين وينكل بأحدهم
رام الله - دنيا الوطن
 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عددا من الشبان المقدسيين من مناطق متفرقة واعتدت على أحدهم بالضرب.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وسام سدر من باب حطة بالقدس القديمة بعد الاعتداء عليه بالضرب، ما استدعى نقله إلى المشفى مكبل اليدين.

كما أقدمت مخابرات الاحتلال على اعتقال الشاب "مجد فكري حميد" من بلدة بيت عنان خلال استدعائه للمقابلة في عوفر.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود الجندي من منطقة  شارع الواد في البلدة القديمة من القدس المحتلة وجرى اقتياده الى جهة غير معلومة.

ومن بلدة العيسوية اعتقلت قوات الاحتلال الشاب "رشيد درويش" ونقلته إلى أحد مراكز التحقيق.

في ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد العموري من مخيم شعفاط في القدس بعد مداهمة منزله وتفتيشه مساء اليوم.

وصعدت قوات الاحتلال في الأيام الأخيرة من عمليات الاعتقال التي طالت العشرات من المقدسيين وفلسطيني الداخل المحتل على خلفية ما شهدته من مسيرات واحتجاجات على جرائم الاحتلال في القدس وغزة.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

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