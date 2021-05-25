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نصر الله: راقبت معركة "سيف القدس" وكنت غائبًا بسبب المرض

نصر الله: راقبت معركة "سيف القدس" وكنت غائبًا بسبب المرض
حسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أنه كان يراقب ما يحدث في فلسطين لحظة بلحظة، وكان غائبًا خلال الفترة الماضية بسبب مرضه.

وقال نصرالله في كلمة له مساء الثلاثاء: إن قادة حركات المقاومة الفلسطينية وقادة أجنحتها العسكرية كانوا متألقين في المعركة الأخيرة، مضيفًا: "بتنا من الآن نحتفل في أغسطس بانتصارين عظيمين 25 أيار/ مايو 2000 و21 أيار/ مايو 2021 الانتصار في غزة".

وأكد أنه ومنذ اللحظة الأولى للأحداث في غزة كان يتابع آخر التطورات مع إخوانه في لبنان وخارجه، مضيفًا: "نبارك الانتصار الكبير والعظيم للمقاومة في فلسطين".

وصرح نصر الله بأن انتصار عام 2000 صنعه الشعب اللبناني والمقاومة، وهو نتيجة تراكم تضحيات حركات وأحزاب وطنية.

وأشار إلى أن التحرير الذي أنجز في 25 آيار/ مايو في لبنان ليس نتاج تضحيات حزب أو طرف واحد ولكن هو تراكم لسنوات كثيرة من المقاومة.

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