شؤون فلسطينية

تضمنت سيراميك وأدوات صحية.. صندوق "تحيا مصر" يرسل القافلة الثانية لدعم غزة

تضمنت سيراميك وأدوات صحية.. صندوق "تحيا مصر" يرسل القافلة الثانية لدعم غزة
رام الله - دنيا الوطن
وصلت ثاني قوافل صندوق "تحيا مصر"، الثلاثاء، إلى ميناء رفح البري استعدادا لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدعم وإعادة إعمار غزة.

وأشار بيان صادر عن الصندوق، إلى أنه تم تجهيز القافلة الثانية من خلال تبرعات عينية تضمنت 20 حاوية محملة بأكثر من 500 طن سيراميك وأدوات صحية، مساهمة في عملية إعادة إعمار القطاع.

وأضاف، أن القافلة الثانية تأتي بعد أقل من 48 ساعة من وصول قافلة صندوق "تحيا مصر" الأولى، والتي تضمنت 130 حاوية محملة بأكثر من 3 ألاف طن من المساعدات الغذائية والإغاثية.

يذكر أن الصندوق قام بتفعيل حساب باسم (037037 - إعادة أعمار غزة) في كافة البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org

وصندوق "تحيا مصر" يعمل كمعاون لأجهزة الدولة ومظلة للعمل المجتمعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا، من خلال عدة محاور منها مواجهة الكوارث والأزمات.

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