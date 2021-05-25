مشعل: معركة "سيف القدس" قربتنا من تحرير فلسطين

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج، خالد مشعل، الثلاثاء، إن معركة سيف القدس فاصلة وقرّبتنا من هدف التحرير وهزيمة الاحتلال الإسرائيلي، وأحيت مكانة القضية الفلسطينية في الأمة.وأكد مشعل، خلال مشاركة على إذاعة (الفجر) اللبنانية، على أن معركة سيف القدس انخرط فيها المجموع الفلسطيني وهشمت صورة الكيان الإسرائيلي، داعيا الأمة إلى اتخاذ خطوات عاجلة وواجبة لنصرة القدس وغزة متمثلة بالإسراع في إغاثتهم، وتفعيل الحراك العربي والإسلامي دولياً لتثبيت النصر وفضح جرائم الاحتلال.وشدد على وجوب انخراط الأمة في معركة تحرير فلسطين، وينبغي أن تكونوا أقوياء وفاعلين في ساحاتكم، مبينا أن واجب الحكومات أكبر من الشعوب لنصرة القدس وغزة.وحيا مشعل لبنان واللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء هناك، شاكراً لهم على كل ما قدمه.