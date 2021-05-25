محمد عوض: الاحتلال استهدف خطوط الكهرباء المغذية لغزة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس لجنة المتابعة الحكومية بغزة، محمد عوض، مساء الثلاثاء، إنّ "الاحتلال استهدف خطوط الكهرباء المغذية لغزة، ما أدى لانقطاعها عن مساحات واسعة، ولا مبرر لذلك".وتساءل عوض خلال لقاء عقده مع الصحفيين الأجانب بغزة، قائلاً: "كيف سنبدأ بإعادة الإعمار ونعيد كرامة الإنسان في ظل غياب الشرعية والدولية؟".وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي التحرك بجدية من أجل رفع الظلم الإسرائيلي عن قطاع غزة بشكل عاجل، ولا بد من قرار دولي من أجل إجبار الاحتلال لفتح معابر غزة والسماح بعمل الصيادين، وإدخال المواد الأساسية".وتابع: "لا بُد للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي القيام بدورهم المنوط بهم تجاه معاناة غزة التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي بشكل واضح".