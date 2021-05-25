الجهاد الإسلامي تُطالب بعزل "ماتياس شمالي" من مهامه بوكالة (أونروا)

رام الله - دنيا الوطناعتبرت حركة الجهاد الإسلامي، مساء يوم الثلاثاء، التصريحات التي أدلى بها مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ماتياس شمالي، للقناة 12 الإسرائيلية أنها تتساوق مع الاحتلال وتتضمن مغالطات مقصودة تهدف لتبرير الإرهاب الذي استهدف المدنيين الأبرياء والأبراج السكنية والمنشآت المدنية والتجارية والصناعية.وقالت الحركة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": إن "السيد شمالي يتعامى عن الحقائق بشكل مقصود لخدمة الدعاية الإسرائيلية التي تبيح سفك الدماء البريئة، وما صرح به للقناة 12 العبرية، يتنافى تماماً مع وظيفته كمدير لعمليات وكالة (أونروا)، وليس تبرير الإرهاب عبر الثناء المنافق على قدرات جيش الاحتلال الذي أباد عائلات بكاملها وقام بمحوها من السجل المدني".وأضافت: "أمام هذه التصريحات وما كشفته من دور خطير لمدير عمليات (أونروا) ماتياس شمالي، وتجاوزه لمهام عمله فإننا نطالب بعزله من مهامه، كما نطالب إدارة عمليات الوكالة بالاعتذار عن هذه التصريحات والزام كافة المسؤولين في الوكالة بمهام عمليهم في حماية اللاجئين الفلسطينيين".