وزير الخارجية الأمريكي: ندعم جهود إعمار غزة وخلق أفق سياسي يلبي طموح الفلسطينيين والإسرائيليين

رام الله - دنيا الوطندعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى أهمية تثبيت وقف إطلاق النار والتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة لدعم جهود إعادة الإعمار وخلق أفق سياسي، يلبي طموح الفلسطينيين والإسرائيليين والحفاظ بشكل متساو على كرامتهم وحريتهم وأمنهم، والتأكيد على حل الدولتين واحترام الوضع القائم في الحرم الشريف ومنع تهجير الفلسطينيين من القدس.وخلال لقائه بالرئيس عباس، أكد الوزير بلينكن، عزم الولايات المتحدة على إعادة فتح القنصلية العامة الأمريكية في القدس وتقديم 75 مليون دولار مساعدات ومشاريع تنمية و5 ملايين دعم إغاثي و2 مليون دعم لوكالة (أونروا).وأوضح بلينكن أن ادارة الرئيس بايدن ستقوم بتعزيز العلاقات الثنائية مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.