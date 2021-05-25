دولي

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي لديها بخصوص احتجاز مواطنَين أردنيين

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي لديها بخصوص احتجاز مواطنَين أردنيين
رام الله - دنيا الوطن
استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الثلاثاء، السفير الإسرائيلي لدى عمان، لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة بخصوص احتجاز مواطنَين أردنيين في إسرائيل وطريقة تعامل السلطات الإسرائيلية معهما ومع الحادثة.

وشددت الوزارة على ضرورة السماح للسفارة الأردنية في تل أبيب بزيارتهما بأسرع وقت ممكن والوقوف على وضعهما وتقديم الدعم اللازم لهما وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة.

وأكدت على ضرورة احترام إسرائيل كافة حقوقهما القانونية والإنسانية ومراعاة الإجراءات السليمة بما يتسق مع المعاهدات ومعايير حقوق الانسان الدولية، وأن السلطات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية سلامتهما. وطالبت الوزارة السفير بنقل رسالة عاجلة إلى سلطاته للإفراج عن المواطنَين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، أن الوزارة ستواصل متابعة تطورات هذا الموضوع، وبالتنسيق مع السفارة في تل أبيب لتقديم الإسناد القانوني والإنساني اللازمين للمواطنين، مؤكدا أن السفارة في تل أبيب على تواصل مستمر مع المحامي المُعيّن والذي التقى المواطنَين يوم أمس.

كما أوضح الفايز أن الوزارة أبلغت السفير الإسرائيلي رفضها وإدانتها لما تقوم به الشرطة الإسرائيلية من انتهاكات واعتداءات واستفزازات مستمرة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والتضييق على دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية والمصلين، وطالبت بوقفها فورا.

وقال الفايز إن الوزارة أكدت للسفير الإسرائيلي رفضها المساس بحقوق أهالي حي الشيخ جراح في منازلهم التي يملكونها، وأن تهجيرهم عملٌ لاشرعي ولاإنساني ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

أخبار ذات صلة

(سي ان ان) تكشف عن موعد القمة المرتقبة بين بوتين وبايدن

(سي ان ان) تكشف عن موعد القمة المرتقبة بين بوتين وبايدن

استطلاع: 57% من الأمريكيين يعتبرون كوريا الشمالية الخصم الأول لبلادهم

استطلاع: 57% من الأمريكيين يعتبرون كوريا الشمالية الخصم الأول لبلادهم

بوتين: اختبارات (إس-500) ناجحة وعلى وشك الانتهاء

بوتين: اختبارات (إس-500) ناجحة وعلى وشك الانتهاء

تواصل تراجع الإصابات اليومية بـ(كورونا) في الهند لليوم الـ41 على التوالي

تواصل تراجع الإصابات اليومية بـ(كورونا) في الهند لليوم الـ41 على التوالي

خلال العدوان على غزة.. الاحتلال يعترف باعتراض القبة الحديدية طائرة بدون طيار بالخطأ

خلال العدوان على غزة.. الاحتلال يعترف باعتراض القبة الحديدية طائرة بدون طيار بالخطأ

(كورونا) بالعالم: نحو 9000 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية

(كورونا) بالعالم: نحو 9000 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية

في مستهل جولته بالمنطقة.. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل

في مستهل جولته بالمنطقة.. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل

إسرائيل: لبيد وليبرمان يتوصلان لاتفاق حول تشكيل ائتلاف حكومي

إسرائيل: لبيد وليبرمان يتوصلان لاتفاق حول تشكيل ائتلاف حكومي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزارة الصحة بغزة تتسلم 46 ألف جرعة من لقاح (فايزر)

وزارة الصحة بغزة تتسلم 46 ألف جرعة من لقاح (فايزر)

المالكي: يجب أن تكون إعادة الإعمار جزءاً من خطة أكبر تشمل مساراً سياسياً

المالكي: يجب أن تكون إعادة الإعمار جزءاً من خطة أكبر تشمل مساراً سياسياً

الوزير سالم: نؤكد وقوفنا خلف قيادتنا بوجه اعتداءات الاحتلال على شعبنا ومقدساتنا

الوزير سالم: نؤكد وقوفنا خلف قيادتنا بوجه اعتداءات الاحتلال على شعبنا ومقدساتنا

حماس: صُدمنا من تصريحات ماتياس شمالي فقد نصّب نفسه محللا عسكرياً

حماس: صُدمنا من تصريحات ماتياس شمالي فقد نصّب نفسه محللا عسكرياً

شمالي: أعبر عن أسفي بعد تصريحاتي التي تسببت بأذى لأهالي الشهداء بغزة

شمالي: أعبر عن أسفي بعد تصريحاتي التي تسببت بأذى لأهالي الشهداء بغزة

&#34;الأشغال&#34; بغزة تصدر إعلاناً لأصحاب المنازل المتضررة جراء العدوان الأخير على غزة

"الأشغال" بغزة تصدر إعلاناً لأصحاب المنازل المتضررة جراء العدوان الأخير على غزة

الرئيس عباس: يجب الانتقال لمرحلة البدء العاجل بمسار سياسي بعد تثبيت التهدئة

الرئيس عباس: يجب الانتقال لمرحلة البدء العاجل بمسار سياسي بعد تثبيت التهدئة

الأحمد: آن الأوان لإنهاء الانقسام والتخلص منه للأبد

الأحمد: آن الأوان لإنهاء الانقسام والتخلص منه للأبد

منوعات

شاهد: هل تنبأ سمير غانم بموعد وفاته؟

شاهد: هل تنبأ سمير غانم بموعد وفاته؟

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف عن لقطات خاصة وجريئة من حياتها

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف عن لقطات خاصة وجريئة من حياتها

شاهد: فنانة مصرية تنهار من البكاء على الهواء بسبب إسماعيل ياسين

شاهد: فنانة مصرية تنهار من البكاء على الهواء بسبب إسماعيل ياسين

شاهد كيف حولت ياسمين عبد العزيز نفسها إلى رجل

شاهد كيف حولت ياسمين عبد العزيز نفسها إلى رجل

بعد رحيله.. شاهد كيف كرَّم هاني رمزي سمير غانم

بعد رحيله.. شاهد كيف كرَّم هاني رمزي سمير غانم

سمية الخشاب تصدم بجمهورها حول قرارها الأخير.. ما هو؟

سمية الخشاب تصدم بجمهورها حول قرارها الأخير.. ما هو؟

شاهد: مايا دياب تثير الجدل برقصها العفوي.. والجمهور &#34;ختيارة&#34;

شاهد: مايا دياب تثير الجدل برقصها العفوي.. والجمهور "ختيارة"

شاهد: قصي خولي يثير الجدل بهذه الصورة.. و يصفها بالمفضلة لديه

شاهد: قصي خولي يثير الجدل بهذه الصورة.. و يصفها بالمفضلة لديه

شاهد: الظهور الأول لرحمة رياض مع خطيبها يثير جدل الجمهور

شاهد: الظهور الأول لرحمة رياض مع خطيبها يثير جدل الجمهور

بدرية طلبة تكشف عن بتر قدم هذا الفنان المصري.. تعرف عليه

بدرية طلبة تكشف عن بتر قدم هذا الفنان المصري.. تعرف عليه

عربي

السعودية تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية

السعودية تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية

روسيا تقترح على السعودية تسجيل اللقاح الروسي (سبوتنيك V)

روسيا تقترح على السعودية تسجيل اللقاح الروسي (سبوتنيك V)

إيطاليا والجزائر تناقشان مسألة ترسيم الحدود البحرية

إيطاليا والجزائر تناقشان مسألة ترسيم الحدود البحرية

السودان: إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجول ليلي ببعض أجزاء ولاية البحر الأحمر

السودان: إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجول ليلي ببعض أجزاء ولاية البحر الأحمر