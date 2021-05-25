وزيرة الصحة: استلمنا 102.960 جرعة من لقاح (فايرز) عبر مؤسسة كوفاكس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استلام 102.960 جرعة من لقاح (فايزر) من اليونسيف عبر مؤسسة كوفاكس.وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه جرى إرسال 46.800 جرعة من الجرعات المستلمة إلى قطاع غزة، مناشدة المواطنين في القطاع بأخذ التطعيمات خصوصاً في ظل هذه الظروف الحرجة، بحسب ما جاء على موقع الوزارة الالكتروني.وتابعت: "ساهم العدوان الإسرائيلي الأخير على أهلنا في قطاع غزة في تفاقم الوضع الصحي في خصوصا في ظل انتشار فيروس (كورونا)، حيث ساهم وسيساهم تشريد مئات العائلات من بيوتهم إلى المدارس والشوارع والأماكن العامة في انتشار الوباء بشكل كبير".وأكدت وزيرة الصحة أن تلقي المطاعيم المضادة لفيروس (كورونا) سيساعد في التخفيف من انتشار الفيروس.