خالد أبو هلال يعلن استقالته من (الأحرار) ويبايع حركة حماس

رام الله - دنيا الوطنأعلن خالد أبو هلال، مساء اليوم الثلاثاء، استقالته من موقع الأمين العام لحركة الاحرار الفلسطينية، مبايعاً في الوقت ذاته حركة المقاومة الإسلامية حماس، وجناحها العسكري كتائب القسام.وجاء ذلك في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مؤكداً أن قرار الاستقالة جاء على ضوء نتائج معركة (سيف القدس) التي انتصر فيها الشعب الفلسطيني ومقاومته، وإيماناً منه بالضرورات الواجبة خلال المرحلة المقبلة، التي تؤسس لمعركة (وعد الأخرة) ومسيرة التحرير والعودة.وفي السياق، دعا أبو هلال، إلى المبادرة الجادة؛ لتحقيق وحدة كافة الحركات الإسلامية المقاومة كمقدمة ضرورية؛ لتشكيل جيش التحرير الشعبي الذي يحمل على عاتقه مشروع التحرير والعودة.واختتم أبو هلال تصريحه بالقول: "أثق بأننا على أعتاب مرحلة التحرير والعودة بإذن الله سبحانه وتعالى؛ وأدعو جميع أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد بل وكافة أبناء أُمتنا العربية والإسلامية للمشاركة في شرف الالتحاق بهذا الركب العظيم".