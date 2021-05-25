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السعودية تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية

السعودية تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت السعودية مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية، ما أدى إلى تأجيل رحلة إسرائيلية من مطار بن غوريون إلى دبي، منذ الساعة 9 صباحا، اليوم الثلاثاء، وفقا لقناة (13) الإسرائيلية.

وكانت صحيفة (يديعوت أحرنوت)، الإسرائيلية ، قد كشفت في 30 آب/ أغسطس 2020، عن مصادرها، أن السعودية وافقت على أن تجري رحلة شركة (إلعال) في 31 آب/ أغسطس 2020، من تل أبيب إلى أبو ظبي عبر أجواء السعودية، على حد زعمها. 

في حين كشفت مواقع لتتبع حركة الطائرات بأن طائرة "العال" الإسرائيلية التي تقل وفدا أمريكيا إسرائيليا من تل أبيب إلى أبوظبي دخلت المجال الجوي السعودي، في 31 لأغسطس 2020.

وأظهرت بيانات موقع "Flightradar24" أن رحلة طيران "العال" (إي.إل.واي971) عبرت الحدود الأردنية السعودية بعد حوالي 25 دقيقة من إقلاعها، متجهة إلى منطقة الجوف في شمال السعودية.

وكانت السلطات السعودية صادقت على مرور أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى دبي، في نهاية نوفمبر الماضي، حيث أشارت  وسائل إعلام إسرائيلية حينها، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن أن السعودية وافقت على أن تجري الرحلة التجارية الأولى في التاريخ من إسرائيل إلى الإمارات، عبر أجواء المملكة.

وأفاد موقع (i24 news) الإسرائيلي، في نهاية نوفمبر الماضي، بأن مصدرا أمريكيا أكد  أنه تم حل قضية تصاريح الطيران لشركات الطيران الإسرائيلية في السعودية إلى الإمارات والبحرين بعد محادثات جاريد كوشنير وآفي بيركوفيتش، مع كبار المسؤولين السعوديين.

وحسب الموقع الإسرائيلي فإن "الأمريكيين تواصلوا مع السعوديين الذين أوضحوا أن طلب تصاريح العبور في المجال الجوي لم يتم توجيهه بشكل صحيح وطلبوا من الآن فصاعدا توجيه طلبات العبور عبر قنوات أخرى، وبعد توضيح الأمر، منحت السعودية التصاريح اللازمة للانتقال إلى الرحلات الجوية".

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