شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 254

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 254
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، حصيلة جديدة لعدد الشهداء، جراء العدوان الأخير على القطاع، لافتة إلى أن عدد الإصابات كما هو.

وأكدت الوزارة في تصريح لها، أن عدد الشهداء وصل الى 254 شهيداً، منهم 66 طفلاً، 39 سيدة، و17 مسناً، فيما بقي عدد الإصابات 1948، بجراح مختلفة.

ويشار إلى أنه تم انتشال جثامين أربعة شهداء، أمس الاثنين، من داخل نفق صوفا شرقي محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة، بالإضافة الى استشهاد المواطن أسامة أشرف أبو ريدة، متأثرا بإصابته جراء العدوان الإسرائيلي.

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