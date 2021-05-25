دولي

بوتين: اختبارات (إس-500) ناجحة وعلى وشك الانتهاء

بوتين: اختبارات (إس-500) ناجحة وعلى وشك الانتهاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن اختبارات منظومة الصواريخ (إس-500) تجري بنجاح وتقترب من نهايتها.

 وقال بوتين خلال افتتاحه سلسلة اجتماعات في سوتشي تعقد لبحث قضايا الدفاع: "في القوات الجوية الفضائية تم تجهيز حوالي 70٪ من أفواج الصواريخ المضادة للطائرات بأنظمة (إس-400) الحديثة، والخطوة التالية هي تزويد القوات بمنظومات (إس-500)، التي تجري اختباراتها بنجاح ووصلت مرحلتها النهائية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفي وقت سابق ذكر أليكسي كريفوروشكو نائب وزير الدفاع الروسي، أن القوات المسلحة الروسية تخطط لاستلام أول منظومات للصواريخ المضادة للطائرات بعيدة المدى (إس-500) في عام 2021، فيما سيبدأ التسليم التسلسلي في عام 2025.

وحسبما أوضح سابقا قائد المنطقة العسكرية الجنوبية ألكسندر دفورنيكوف، فإن أول منظومات صواريخ من طراز (إس-500) قد تدخل الخدمة مع تلك المنطقة العسكرية تحديدا.

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