تواصل تراجع الإصابات اليومية بـ(كورونا) في الهند لليوم الـ41 على التوالي

رام الله - دنيا الوطنتراجعت أعداد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في الهند إلى 196 ألفا و427 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في أقل حصيلة إصابات يومية منذ 41 يوما.ووفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، فقد تم رصد 3511 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس (كورونا)، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 307 آلاف و231 شخصا، وهو ثالث أعلى رقم تم الإبلاغ عنه في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وذكرت الوزارة أن إجمالي المصابين منذ بدء تفشي الوباء وصل إلى 26 مليونا و948 ألفا و874 شخصا.