شاهد: توثيق لحظة قصف الاحتلال لأحد المباني بغزة بكاميرا من داخل وزارة الصحة





ويظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا مبنى وزارة الصحة، إصابة موظف أثناء قصف الاحتلال للبناية المقابلة للوزارة في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.





وشن الاحتلال الإسرائيلي في العاشر من آيار/مايو الجاري، عدواناً كبيراً استمر 11 يوماً، أدى إلى استشهاد نحو 250 مواطنا، بينهم 66 طفلاً.













رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر لحظة قصف طائرات الاحتلال، لأحد المباني بغزة، وذلك بواسطة كاميرا من داخل وزارة الصحة.