الوزير سالم: نؤكد وقوفنا خلف قيادتنا بوجه اعتداءات الاحتلال على شعبنا ومقدساتنا

رام الله - دنيا الوطننظمت وزارة النقل والمواصلات صباح يوم الثلاثاء 25/5/2021 من امام مقر الوزارة وقفة تضامن وإسناد لمدينة القدس وحي الشيخ جراح وعلى كامل تراب الوطن ، بالشراكه مع قطاع النقل العام والذين لبوا النداء تأكيداً لتضامن كافة قطاعات أبناء شعبنا مع اهلنا في العاصمة القدس وحي الشيخ جراح ضد سياسات الإحتلال العنصرية الغاشمة والتهجير القصري وما يتعرضون له من انتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال .من جانبه استنكر وزير النقل والمواصلات عاصم سالم ما يتعرض له أهلنا في القدس وحي الشيخ جراح من إعتداءات تخالف القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وأكد على وقوف أبناء شعبنا خلف قيادتنا السياسية ووحدة شعبنا الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.كما شارك في هذه الوقفة محمود العالول نائب رئيس حركة فتح والذي نعى الشهداء الابرار الذين استبسلوا في سبيل الدفاع عن وطنهم واستنكر ما يقوم به قطعان المستوطنيين وأشاد بصمود المرابطين الابطال .ومن الجدير ذكره مشاركة موظفي وزارة النقل والمواصلات جنباً الى جنب مع نقابات النقل العام والعاملين بهذا القطاع مرددين هتافات الوحدة الوطنية والدعم للقدس وأهلها مثمنين صمودهم الأسطوري في وجه الظلم والطغيان.ومن جانبه أوضح الناطق الاعلامي لوزارة النقل والمواصلات موسى رحال أن ما يقوم به الإحتلال من ممارسات لاشرعية واستفزازيه في مدينه القدس وحي الشيخ جراح هو انتهاك لحقوق الفلسطينين وسنستمر بهذه الوقفات التضامنيه اسناداً لقيادتنا الحكيمة في دعمها للقدس، معربا عن إمتنانه لمشاركة نقابات النقل العام في هذه الفعالية.