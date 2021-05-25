عاجل

  • حماس: صُدمنا من تصريحات ماتياس شمالي للقناة الإسرائيلية 12 حول العدوان الإسرائيلي حيث نصّب نفسه محللا عسكريا

شؤون فلسطينية

شمالي: أعبر عن أسفي بعد تصريحاتي التي تسببت بأذى لأهالي الشهداء بغزة

شمالي: أعبر عن أسفي بعد تصريحاتي التي تسببت بأذى لأهالي الشهداء بغزة
رام الله - دنيا الوطن
عبّر مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة ماتياس شمالي، يوم الثلاثاء، عن أسفه بسبب تصريح له تسبب بألم وأذى لأهالي شهداء ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وقال شمالي في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": "إن الملاحظات الأخيرة التي أدليتُ بها عبر التلفزيون الإسرائيلي أساءت وألحقت الأذى بأولئك الذين قُتل وجُرح أحد أفراد عائلاتهم خلال الحرب التي انتهت للتو"، مضيفا: "يؤسفني حقاً أنني سببت لهم هذا الألم".

وكان شمالي قال قبل أيام إن: "الجيش الإسرائيلي لم يقصف أهدافًا مدنية في غزة مع وجود بعض الاستثناءات، وأعتقد أن الضربات كانت أكثر دقة، ولكن كان هناك خسارة بأرواح المدنيين".

وأثارت تصريحات شمالي حالة استياء واسعة لدى كتاب ونشطاء وحقوقيين ومستخدمي مواقع التواصل.

وذكر مدير عمليات "أونروا" في غزة خلال تصريحه اليوم أن "الأسبوعين الماضيين كانا مروعين بالنسبة لغزة وكل من يعيش فيها".

وأضاف: "أكرر تعازيّ الصادقة للعائلات التي فقدت أحباءها بشكل مأساوي، كما أنني أعبر عن فائق الاحترام والتضامن مع زملائي في الأونروا وعائلاتهم الذين عانوا من آلام وخسائر جسيمة".

وأكد أنه "لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لقتل المدنيين؛ فأي مدني قضى نحبه يعني الكثير، حيث أن دفع الكثير من الأبرياء حياتهم ثمناً لهذه الحرب، ببساطة، أمر لا يمكن تحمله".

وأشار إلى أن "الدقة والحنكة العسكرية لا يمكن أبداً أن تكونا مبرراً للحرب".

وأكمل: "لقد قضى الكثير من الأشخاص نحبهم، وآخرون أُصيبوا إصابات بليغة جراء تأثير الغارات المباشرة أو أضرارها الجانبية؛ ففي مكان مكتظ بالسكان كما في غزة، ستترك أي غارة آثار مدمرة بالغة الضرر على الأشخاص والمباني".

وقال إن: "الرعب القادم من السماء الذي شهدناه يرقى إلى نوع من العقاب الجماعي للسكان المدنيين، ويجب ألا يحدث هذا مجددًا".

ولفت إلى أنه "من الخطأ أن نختزل الوضع في غزة بمجرد أزمة إنسانية، حيث إن الغزيين بالكاد بدأوا باستيعاب جسامة خسائرهم؛ لذلك من المهم جداً وضع هذا النزاع الوحشي ضمن سياق الحصار المستمر منذ 14 عاماً، وسلسلة الصراعات المتعاقبة، ومسيرات العودة، وكذلك الأثر المدمر لكوفيد-19".

وأكد شمالي أهمية رفع الحصار، واستئناف عملية سياسية ذات معنى لقيادة حل عادل للمشكلة، مشددًا على أن "الجميع في أراضي فلسطين المحتلة لديهم الحق بالعيش بكرامة، بما في ذلك لاجئي فلسطين".

أخبار ذات صلة

الوزير سالم: نؤكد وقوفنا خلف قيادتنا بوجه اعتداءات الاحتلال على شعبنا ومقدساتنا

الوزير سالم: نؤكد وقوفنا خلف قيادتنا بوجه اعتداءات الاحتلال على شعبنا ومقدساتنا

حماس: صُدمنا من تصريحات ماتياس شمالي فقد نصّب نفسه محللا عسكرياً

حماس: صُدمنا من تصريحات ماتياس شمالي فقد نصّب نفسه محللا عسكرياً

&#34;الأشغال&#34; بغزة تصدر إعلاناً لأصحاب المنازل المتضررة جراء العدوان الأخير على غزة

"الأشغال" بغزة تصدر إعلاناً لأصحاب المنازل المتضررة جراء العدوان الأخير على غزة

الرئيس عباس: يجب الانتقال لمرحلة البدء العاجل بمسار سياسي بعد تثبيت التهدئة

الرئيس عباس: يجب الانتقال لمرحلة البدء العاجل بمسار سياسي بعد تثبيت التهدئة

الأحمد: آن الأوان لإنهاء الانقسام والتخلص منه للأبد

الأحمد: آن الأوان لإنهاء الانقسام والتخلص منه للأبد

الاحتلال يخطر بهدم ثلاث منشآت صناعية غرب نابلس

الاحتلال يخطر بهدم ثلاث منشآت صناعية غرب نابلس

غزة: هيئة المعابر تنوه بخصوص عمل مكتب التسجيل للسفر عبر معبر رفح

غزة: هيئة المعابر تنوه بخصوص عمل مكتب التسجيل للسفر عبر معبر رفح

داعياً لشد الرحال إليه.. مفتي القدس يحذر من دعوات يهودية متطرفة لهدم الأقصى

داعياً لشد الرحال إليه.. مفتي القدس يحذر من دعوات يهودية متطرفة لهدم الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الوزير سالم: نؤكد وقوفنا خلف قيادتنا بوجه اعتداءات الاحتلال على شعبنا ومقدساتنا

الوزير سالم: نؤكد وقوفنا خلف قيادتنا بوجه اعتداءات الاحتلال على شعبنا ومقدساتنا

شمالي: أعبر عن أسفي بعد تصريحاتي التي تسببت بأذى لأهالي الشهداء بغزة

شمالي: أعبر عن أسفي بعد تصريحاتي التي تسببت بأذى لأهالي الشهداء بغزة

الأحمد: آن الأوان لإنهاء الانقسام والتخلص منه للأبد

الأحمد: آن الأوان لإنهاء الانقسام والتخلص منه للأبد

الاحتلال يخطر بهدم ثلاث منشآت صناعية غرب نابلس

الاحتلال يخطر بهدم ثلاث منشآت صناعية غرب نابلس

داعياً لشد الرحال إليه.. مفتي القدس يحذر من دعوات يهودية متطرفة لهدم الأقصى

داعياً لشد الرحال إليه.. مفتي القدس يحذر من دعوات يهودية متطرفة لهدم الأقصى

مجدلاني: علينا تعزيز التعاون والشراكة لمعالجة التداعيات الاجتماعية للعدوان على غزة

مجدلاني: علينا تعزيز التعاون والشراكة لمعالجة التداعيات الاجتماعية للعدوان على غزة

الديمقراطية: جرائم الاحتلال بالقدس ورام الله ستعجل بتفجير بركان الغضب مرة أخرى

الديمقراطية: جرائم الاحتلال بالقدس ورام الله ستعجل بتفجير بركان الغضب مرة أخرى

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف رواتب حقوق غير -المدني والعسكري عن إبريل

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف رواتب حقوق غير -المدني والعسكري عن إبريل

منوعات

شاهد: هل تنبأ سمير غانم بموعد وفاته؟

شاهد: هل تنبأ سمير غانم بموعد وفاته؟

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف عن لقطات خاصة وجريئة من حياتها

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف عن لقطات خاصة وجريئة من حياتها

شاهد: فنانة مصرية تنهار من البكاء على الهواء بسبب إسماعيل ياسين

شاهد: فنانة مصرية تنهار من البكاء على الهواء بسبب إسماعيل ياسين

شاهد كيف حولت ياسمين عبد العزيز نفسها إلى رجل

شاهد كيف حولت ياسمين عبد العزيز نفسها إلى رجل

بعد رحيله.. شاهد كيف كرَّم هاني رمزي سمير غانم

بعد رحيله.. شاهد كيف كرَّم هاني رمزي سمير غانم

سمية الخشاب تصدم بجمهورها حول قرارها الأخير.. ما هو؟

سمية الخشاب تصدم بجمهورها حول قرارها الأخير.. ما هو؟

شاهد: مايا دياب تثير الجدل برقصها العفوي.. والجمهور &#34;ختيارة&#34;

شاهد: مايا دياب تثير الجدل برقصها العفوي.. والجمهور "ختيارة"

شاهد: قصي خولي يثير الجدل بهذه الصورة.. و يصفها بالمفضلة لديه

شاهد: قصي خولي يثير الجدل بهذه الصورة.. و يصفها بالمفضلة لديه

شاهد: الظهور الأول لرحمة رياض مع خطيبها يثير جدل الجمهور

شاهد: الظهور الأول لرحمة رياض مع خطيبها يثير جدل الجمهور

بدرية طلبة تكشف عن بتر قدم هذا الفنان المصري.. تعرف عليه

بدرية طلبة تكشف عن بتر قدم هذا الفنان المصري.. تعرف عليه

عربي

السودان: إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجول ليلي ببعض أجزاء ولاية البحر الأحمر

السودان: إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجول ليلي ببعض أجزاء ولاية البحر الأحمر

التحالف العربي يعلن تدمير لغم بحري زرعه الحوثيون جنوبي البحر الأحمر

التحالف العربي يعلن تدمير لغم بحري زرعه الحوثيون جنوبي البحر الأحمر

وزير الخارجية القطري يصل القاهرة لبحث دعم علاقات التعاون

وزير الخارجية القطري يصل القاهرة لبحث دعم علاقات التعاون

دولة عربية تحصد مركزاً متقدماً في مضمار الدبابات

دولة عربية تحصد مركزاً متقدماً في مضمار الدبابات