"الأشغال" بغزة تصدر إعلاناً لأصحاب المنازل المتضررة جراء العدوان الأخير على غزة
تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتنسيق مع مجموعة قطاع الإسكان والمأوى shelter cluster والمؤسسات الشريكة في إعادة إعمار غزة خاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) UN ومؤسسة UNDP)، عن إطلاق المنصة الالكترونية الموحدة لتسجيل الأضرار السكنية جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.
ودعت كافة المواطنين المتضررين والذين لم يتم التواصل معهم أو زيارتهم للتسجيل من خلال المنظومة الالكترونية التالية :
http://www.mpwh.ps/damage
ملاحظة/ تنتهي عملية التسجيل بتاريخ 31/05/2021م
http://www.mpwh.ps/damage
ملاحظة/ تنتهي عملية التسجيل بتاريخ 31/05/2021م
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