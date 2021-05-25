عاجل

  • حماس: صُدمنا من تصريحات ماتياس شمالي للقناة الإسرائيلية 12 حول العدوان الإسرائيلي حيث نصّب نفسه محللا عسكريا

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم ثلاث منشآت صناعية غرب نابلس

الاحتلال يخطر بهدم ثلاث منشآت صناعية غرب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم ثلاث منشآت صناعية في قرية دير شرف غرب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس أن الاحتلال سلم إخطارا يقضي بهدم ثلاث منشآت في دير شرف، على الطريق الرئيسي الواصل بين نابلس وطولكرم.

ولفت دغلس إلى أن تنفيذ القرار سيتم بعد 96 ساعة، موضحا أن المنشآت تعود ملكيتها للمواطنين يعقوب ووليد عنتري ورامي طباري.

وتعاني قرية دير شرف من الخطر الاستيطاني المتمثل بمستوطنة "شافي شمرون" القائمة على أكثر من 400 دونم من أراضي القرية.

ففي عام 1971 كانت بداية نهب أراضي دير شرف وتفاقمت في عام 2000 ليتم مصادرة أكثر من 200 دونم وضمها لتوسيع المستوطنة، وبذلك تعد قرية دير شرف المغتصب الأكبر بما يقارب 70 بالمائة من الأراضي المصادرة تابعة للقرية، وما تبقى يعود لبلدة سبسطية والناقورة.

وتبلغ مساحة قرية دير شرف 7 آلاف دونم، وعدد سكانها يبلغ 3 آلاف نسمة، والمواطنين يقيمون على امتداد جدار فاصل لمستوطنة "شافي شمرون" الواقع على أراضي القرية، فيمنع الاقتراب أو دخول المواطنين لذلك الجدار، عدا عن أشجار الزيتون الواقعة خارج الجدار التي لا يمكن قطافها إلا بتنسيق ومواعيد محددة.

وأقيمت "شافي شمرون" في أعقاب نكسة عام 1967م حيث كانت قبل إنشائها معسكراً للجيش الأردني وبعد إخلاء المعسكر من الأردنيين، قام الاحتلال باتخاذ المعسكر بؤرة استيطانية عسكرية.

وبداية عام 1971 تم تحويلها الى بؤرة استيطانية سكنية، حيث قاموا بإحضار مدنين مستوطنين من حركة يطلع عليها "جوشنئيم"، وتم مصادرة المزيد من أراضي دير شرف ومنطقة المسعودية للتوسيع.

وشهدت مناطق وقرى محافظة نابلس في الأسابيع الأخيرة الماضية تزايدا في اعتداءات سلطات الاحتلال ومستوطنيه، أبرزها ما تعرضت له بلدة عصيرة القبلية من هجوم لقطعان المستوطنين واعتداء على المزارعين فيها.

أخبار ذات صلة

الوزير سالم: نؤكد وقوفنا خلف قيادتنا بوجه اعتداءات الاحتلال على شعبنا ومقدساتنا

الوزير سالم: نؤكد وقوفنا خلف قيادتنا بوجه اعتداءات الاحتلال على شعبنا ومقدساتنا

حماس: صُدمنا من تصريحات ماتياس شمالي فقد نصّب نفسه محللا عسكرياً

حماس: صُدمنا من تصريحات ماتياس شمالي فقد نصّب نفسه محللا عسكرياً

شمالي: أعبر عن أسفي بعد تصريحاتي التي تسببت بأذى لأهالي الشهداء بغزة

شمالي: أعبر عن أسفي بعد تصريحاتي التي تسببت بأذى لأهالي الشهداء بغزة

&#34;الأشغال&#34; بغزة تصدر إعلاناً لأصحاب المنازل المتضررة جراء العدوان الأخير على غزة

"الأشغال" بغزة تصدر إعلاناً لأصحاب المنازل المتضررة جراء العدوان الأخير على غزة

الرئيس عباس: يجب الانتقال لمرحلة البدء العاجل بمسار سياسي بعد تثبيت التهدئة

الرئيس عباس: يجب الانتقال لمرحلة البدء العاجل بمسار سياسي بعد تثبيت التهدئة

الأحمد: آن الأوان لإنهاء الانقسام والتخلص منه للأبد

الأحمد: آن الأوان لإنهاء الانقسام والتخلص منه للأبد

غزة: هيئة المعابر تنوه بخصوص عمل مكتب التسجيل للسفر عبر معبر رفح

غزة: هيئة المعابر تنوه بخصوص عمل مكتب التسجيل للسفر عبر معبر رفح

داعياً لشد الرحال إليه.. مفتي القدس يحذر من دعوات يهودية متطرفة لهدم الأقصى

داعياً لشد الرحال إليه.. مفتي القدس يحذر من دعوات يهودية متطرفة لهدم الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الوزير سالم: نؤكد وقوفنا خلف قيادتنا بوجه اعتداءات الاحتلال على شعبنا ومقدساتنا

الوزير سالم: نؤكد وقوفنا خلف قيادتنا بوجه اعتداءات الاحتلال على شعبنا ومقدساتنا

شمالي: أعبر عن أسفي بعد تصريحاتي التي تسببت بأذى لأهالي الشهداء بغزة

شمالي: أعبر عن أسفي بعد تصريحاتي التي تسببت بأذى لأهالي الشهداء بغزة

الأحمد: آن الأوان لإنهاء الانقسام والتخلص منه للأبد

الأحمد: آن الأوان لإنهاء الانقسام والتخلص منه للأبد

الاحتلال يخطر بهدم ثلاث منشآت صناعية غرب نابلس

الاحتلال يخطر بهدم ثلاث منشآت صناعية غرب نابلس

داعياً لشد الرحال إليه.. مفتي القدس يحذر من دعوات يهودية متطرفة لهدم الأقصى

داعياً لشد الرحال إليه.. مفتي القدس يحذر من دعوات يهودية متطرفة لهدم الأقصى

مجدلاني: علينا تعزيز التعاون والشراكة لمعالجة التداعيات الاجتماعية للعدوان على غزة

مجدلاني: علينا تعزيز التعاون والشراكة لمعالجة التداعيات الاجتماعية للعدوان على غزة

الديمقراطية: جرائم الاحتلال بالقدس ورام الله ستعجل بتفجير بركان الغضب مرة أخرى

الديمقراطية: جرائم الاحتلال بالقدس ورام الله ستعجل بتفجير بركان الغضب مرة أخرى

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف رواتب حقوق غير -المدني والعسكري عن إبريل

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف رواتب حقوق غير -المدني والعسكري عن إبريل

منوعات

شاهد: هل تنبأ سمير غانم بموعد وفاته؟

شاهد: هل تنبأ سمير غانم بموعد وفاته؟

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف عن لقطات خاصة وجريئة من حياتها

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف عن لقطات خاصة وجريئة من حياتها

شاهد: فنانة مصرية تنهار من البكاء على الهواء بسبب إسماعيل ياسين

شاهد: فنانة مصرية تنهار من البكاء على الهواء بسبب إسماعيل ياسين

شاهد كيف حولت ياسمين عبد العزيز نفسها إلى رجل

شاهد كيف حولت ياسمين عبد العزيز نفسها إلى رجل

بعد رحيله.. شاهد كيف كرَّم هاني رمزي سمير غانم

بعد رحيله.. شاهد كيف كرَّم هاني رمزي سمير غانم

سمية الخشاب تصدم بجمهورها حول قرارها الأخير.. ما هو؟

سمية الخشاب تصدم بجمهورها حول قرارها الأخير.. ما هو؟

شاهد: مايا دياب تثير الجدل برقصها العفوي.. والجمهور &#34;ختيارة&#34;

شاهد: مايا دياب تثير الجدل برقصها العفوي.. والجمهور "ختيارة"

شاهد: قصي خولي يثير الجدل بهذه الصورة.. و يصفها بالمفضلة لديه

شاهد: قصي خولي يثير الجدل بهذه الصورة.. و يصفها بالمفضلة لديه

شاهد: الظهور الأول لرحمة رياض مع خطيبها يثير جدل الجمهور

شاهد: الظهور الأول لرحمة رياض مع خطيبها يثير جدل الجمهور

بدرية طلبة تكشف عن بتر قدم هذا الفنان المصري.. تعرف عليه

بدرية طلبة تكشف عن بتر قدم هذا الفنان المصري.. تعرف عليه

عربي

السودان: إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجول ليلي ببعض أجزاء ولاية البحر الأحمر

السودان: إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجول ليلي ببعض أجزاء ولاية البحر الأحمر

التحالف العربي يعلن تدمير لغم بحري زرعه الحوثيون جنوبي البحر الأحمر

التحالف العربي يعلن تدمير لغم بحري زرعه الحوثيون جنوبي البحر الأحمر

وزير الخارجية القطري يصل القاهرة لبحث دعم علاقات التعاون

وزير الخارجية القطري يصل القاهرة لبحث دعم علاقات التعاون

دولة عربية تحصد مركزاً متقدماً في مضمار الدبابات

دولة عربية تحصد مركزاً متقدماً في مضمار الدبابات