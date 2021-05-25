نتنياهو: إذا خرقت حماس الهدوء ردنا سيكون قوياً جداً





وأكد نتنياهو بأن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن النفس أمام إيران التي تسعى إلى تدميرها، متابعاً: "نحن بحاجة لتعزيز عملية التطبيع مع دول عربية".





وشكر نتنياهو بايدن وبلينكن على دعمهما تطوير القبة الحديدية.







رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه "إذا خرقت حماس الهدوء وهاجمت إسرائيل فإن ردنا سيكون قويا جداً".وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بالقدس المحتلة، إنه يجب ضمان عدم قدرة حماس على إعادة بناء قدراتها العسكرية، مشيراً إلى أن الرئيس جو بايدن كان محقاً حين قال إن السلام لن يتحقق إلا إذا تم الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وفق تعبيره.